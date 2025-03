Dievča náhle vybehlo na cestu a zrazilo ju auto, nahnevaní obyvatelia nadávali šoférovi

V Michalovciach došlo k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto zrazilo 9-ročné dievčatko. Dieťa chcelo prebehnúť cez cestu mimo priechodu pre chodcov, lenže vošlo do jazdnej dráhy vozidla. Šofér už zrážke nedokázal zabrániť. Informuje o prípade TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Podľa doterajších zistení vodič viedol vozidlo v smere od mesta Sobrance, kde mu do jazdnej dráhy vbehla maloletá chodkyňa, ktorá narazila do pravej strany idúceho motorového vozidla,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová s tým, že vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Policajti však okrem nehody museli riešiť na mieste aj agresívne správanie miestnych obyvateľov z osady. Hneď po nehode sa totiž rozbehli k autu a podľa slov spolujazdkyne sa správali agresívne. „Nebili sa, len tu nadávali naši Rómovia. Prišli policajti a už ich dali do poriadku,“ ozrejmil člen MOPS.

Dievča bolo po nehode pri vedomí a tiež komunikovalo. Do nemocnice bola prevezená vrtuľníkom. „Posádka leteckých záchranárov si v Michalovciach prevzala do svojej starostlivosti maloletú pacientku, ktorá bola po ošetrení s poranením hlavy prevezená na kliniku úrazovej chirurgie do Košíc,“ doplnila Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov.

„Že má úraz hlavy, tak mi povedali, že mám ísť do Košíc,“ povedala pre televíziu mama zrazeného dievčatka. Príbuzná zase dodala, že dievča po nehode nevnímalo všetkých, iba mamu. Žiaľ, podobné nehody sa v tejto časti stávajú často, nakoľko nechcú chodiť cez priechod.