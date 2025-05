Detské novinky z Kauflandu zabodovali u zákazníkov: párky aj chrumky zvíťazili vo Voľbe spotrebiteľov

Privátnu značku K-Z lásky k tradícii rozšíril o produkty určené najmladšej generácii, ktoré si odniesli dve ocenenia vo Voľbe spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2025. O ich víťazstve rozhodla verejnosť.

Detské párky Kaufík a kukuričné chrumky Kaufík zabodovali v aktuálnom ročníku marketingového projektu Voľba spotrebiteľov. Zákaznícku verejnosť presvedčili svojou kvalitou, poctivým zložením aj chuťou a ich úspech je výsledkom tradičných výrobných postupov s dôrazom na slovenský pôvod surovín.

Voľba spotrebiteľov už štrnásť rokov monitoruje, hodnotí aj podporuje nové či inovované výrobky alebo produktové rady, ktoré uvádzajú na domáci trh slovenskí výrobcovia. Ocenenia udeľuje na základe výsledkov prieskumu, ktorý sa v SR uskutočňuje na reprezentatívnej vzorke 2000 respondentov. Prieskumu to zabezpečuje vysokú mieru objektivity a projekt Voľba spotrebiteľov tak odráža skutočné nákupné preferencie zákazníkov aj ich dôveru voči konkrétnym produktom.

Detské kukuričné chrumky K-Z lásky k tradícii Kaufík vyrába domáci dodávateľ zo slovenských surovín. Foto: Kaufland

Produkty pre najmenších majú úspech

„Získané ocenenia dokazujú, že zákazníci si všímajú kvalitu aj poctivý pôvod výrobkov, na ktorých si v Kauflande dávame záležať. Sortiment našej privátnej značky K-Z lásky k tradícii vzniká v spolupráci so slovenskými výrobcami a na pulty prináša tradičné chute, ktoré sú dôverne známe, no vďaka našim receptúram stále výnimočné,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., a dodáva: „Špeciálne hrdí sme na to, že tento rok vo Voľbe spotrebiteľov zvíťazili naše výrobky určené deťom, lebo pri ich výrobe kladieme ešte väčší dôraz na zloženie aj pôvod použitých surovín. Úspech našich detských produktov vnímame ako potvrdenie, že slovenské potraviny ponúkané pod našimi privátnymi značkami si zákazníci obľúbili a na ich kvalitu sa môžu spoľahnúť.“

Detské párky Kaufík s 93-percentným obsahom bravčového mäsa zo Slovenska zvíťazili v kategórii Detské balené údeniny, zatiaľ čo nesolené kukuričné chrumky Kaufík, ktoré sa vyrábajú z kvalitnej kukuričnej krupice získanej zo slovenských mlynov, si odniesli prvenstvo spomedzi detských slaných snackov.

Obľúbený produktový rad K-Z lásky k tradícii uviedol reťazec na trh v roku 2018 a postupne sa rozrastá. Dnes ho tvorí vyše 130 výrobkov a v projekte Voľba spotrebiteľov bodujú novinky tejto značky pravidelne. Minulý rok získali ocenenie mäso zo slovenských chovov, ale aj treska v majonézovej omáčke, ktorej receptúra bola vytvorená podľa špecifikácií obchodného reťazca. Obe tohtoročné víťazstvá sú tak dôkazom, že zákaznícka verejnosť dnes uprednostňuje produkty s poctivým zložením a domácim pôvodom, čo sú hodnoty, na ktorých Kaufland dlhodobo stavia aj pri výrobe svojich privátnych značiek.

Vo Voľbe spotrebiteľov získali detské výrobky od Kauflandu dve ocenenia. Foto: Kaufland

Informačný servis