Desaťnásobné zvýšenie reklamy v RTVS ohrozí rovnováhu na trhu, varujú slovenskí vysieľatelia

Vláda schválila desaťnásobné zvýšenie povolenej reklamy v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS), čo naruší rovnováhu na trhu. Upozornila na to Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS), ktorá tak vyjadrila svoj kritický postoj k predloženému Návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.

Ako asociácia upozornila, enormné zvýšenie podielu reklamy v prípade verejnoprávneho média zásadne znevýhodní súkromných vysielateľov, poskytne mu neférovú výhodu a bude znamenať ďalšiu snahu o obmedzenie pôsobenia súkromných televízií na trhu. ATVS v tejto súvislosti vyzýva poslancov, aby zmenu prehodnotili.

Desaťnásobne vyšší podiel reklamy

ATVS súčasne podotkla, že vláda tento zákon schválila po zásadných a verejne neprediskutovaných zmenách skôr, než sa s ním stihla verejnosť oboznámiť. Asociácia priblížila, že v porovnaní s prvou verziou prináša nová verzia zásadné zmeny práve v podiele reklamy, ktorý sa zvyšuje desaťnásobne.

Predseda predstavenstva ATVS a generálny riaditeľ skupiny Markíza Peter Gažík pripomenul, že pri založení Audiovizuálneho fondu (AVF) prišlo ku kompromisu medzi súkromnými vysielateľmi a štátom ohľadne povinnosti platiť príspevky do AVF a podielu reklamy vo vtedajšej STV, dnes RTVS.

„Na základe uvedeného kompromisu v súlade so zákonom o AVF súkromní vysielatelia prispievajú do AVF sumu vo výške dvoch percent ich celkových príjmov z reklamy a telenákupu,“ uviedol Gažík s tým, že vo väzbe na túto podporu audiovizuálnej tvorby zo súkromných zdrojov štát garantoval limitovaný rozsah reklamy, ktorý bude môcť vysielať verejnoprávne médium financované majoritne z verejných zdrojov.

„ATVS pripomína, že tento kompromis a kontext prijímania zákona o AVF potvrdil vtedajší minister kultúry Marek Maďarič aj na minulotýždňovom slávnostnom podujatí k 15. výročiu vzniku Audiovizuálneho fondu,“ dodal Gažík.

Rozhodnutie v priamom rozpore s kompromisom

Asociácia ďalej zdôraznila, že RTVS je mnohonásobne väčším príjemcom dotácií z AVF, než je to u súkromných vysielateľov. Tí nie sú oprávnení dotácie do veľkej miery čerpať, a to aj napriek tomu, že na čerpanie prispievajú, pričom čísla hovoria o tom, že súkromní vysielatelia prispievajú do fondu približne päťkrát viac než RTVS. V rokov 2021 a 2022 to bolo 13-krát viac. Desaťnásobné zvýšenie podielu reklamy je podľa Gažíka v priamom rozpore s týmto kompromisom.

„Toto zvýšenie dáva verejnoprávnemu vysielateľovi ďalšiu neférovú výhodu. V konečnom dôsledku ide tiež aj o narušenie rovnováhy v rámci duálneho systému vysielania, teda rovnováhy medzi komerčným súkromným vysielaním a verejnoprávnou službou,“ vyhlásil Gažík. Podľa asociácie sú tak na mieste obavy, že to nie je v súlade s pravidlami štátnej pomoci a zásadne sa to môže dotknúť celého trhového podnikateľského prostredia.

„Rovnako nie je vyčíslený dopad opatrenia s ohľadom na zásady poskytovania štátnej pomoci, keď sa kombinuje financovanie verejnoprávneho vysielateľa priamo zo štátneho rozpočtu s možnosťou venovať päť percent vysielacieho času reklame,“ priblížila ATVS a pripomenula, že prípadné zníženie príjmov z reklamy môže ohroziť možnosti súkromných vysielateľov vyrábať obľúbené a sledované programy. To môže mať následne vplyv na zamestnanosť.