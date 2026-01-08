Denník, ktorý nemal nikto čítať. Šokujúce dedičstvo v príbehu S láskou, mama

Tento triler ponúka presne to, čo milovníci napätia hľadajú: mrazivú atmosféru, rodinné tajomstvá a hrdinku, ktorá sa rozhodne odhaliť minulosť za každú cenu.
Iliana Xander a S láskou, mama, kniha mesiaca v slovenských kníhkupectvách.
Smrť Elizabeth Casperovej, celosvetovo úspešnej autorky temných trilerov, otriasa médiami aj fanúšikmi. Hlavná hrdinka, jej dcéra Mackenzie, však čelí oveľa väčšiemu otrasu: stratila matku, ale pred ňou je zrazu záhada, ktorá ju prenasleduje už počas pohrebu.
Záhadná obálka od „najväčšieho fanúšika“ je prvým varovaním. Vnútri sa nachádzajú stránky z matkinho denníka. A začínajú sa slovami, ktoré pretnú Mackenziein svet na „predtým“ a „potom“:
„Chceš vedieť tajomstvo? S láskou, mama.“
Mackenzie Casperová je vzorná študentka a dievča, ktorá doteraz žila viac-menej v tieni slávnej matky. Jej identita bola formovaná najmä tým, ako ju ľudia vnímali – ako dcéru geniálnej, no kontroverznej spisovateľky príbehov plných zvrátenosti a zla.
Smrť matky jej však dáva novú rolu: stáva sa jedinou osobou, ktorá môže pochopiť pravdu a odhaliť, čo sa v skutočnosti s Elizabeth stalo. Jej vyšetrovanie je dramatické, plné pochybností a predovšetkým – plné konfrontácie so sebou samou. Mackenzie sa prepadáva do minulosti, ktorú celá rodina roky tajila, a zisťuje, že matkina sláva nebola náhoda. Bola vykúpená klamstvami, manipuláciou a možno aj niečím horším.
Listy z denníka postupne odhaľujú temnú cestu, ktorá Elizabeth priviedla na vrchol – a zároveň k pádu. Jej život sa mení na puzzle, ktoré Mackenzie skladá s rastúcim zdesením. Nájdené útržky nie sú len spomienkami. Sú varovaniami. A priznaním.
Najväčšiu mrazivosť do deja vnáša postava neznámeho „najväčšieho fanúšika“. Jeho listy neprichádzajú náhodne. Načasované sú tak, aby zasiahli Mackenzie vždy v momente, keď sa snaží pochopiť ďalší diel matkinho tajomstva.
Iliana Xander stavia dej na nepríjemnom napätí, ktoré čerpá z postavy geniálnej spisovateľky s temnou minulosťou, rodinnej dynamiky plnej nevypovedaných krívd, intríg literárneho sveta, falošných masiek, ktoré sláva núti nosiť a neustáleho pocitu, že pravda sa nachádza len o pár krokov ďalej – a pritom môže byť smrteľná.
Vypočujte si úryvok.
Číta Lucia Vráblicová:
Len pre zaujímavosť, už sa pripravuje televízna adaptácia, pričom štúdiá označili príbeh za „dokonalý materiál pre napínavú minisériu“.
S láskou, mama je kniha, ktorá pracuje so strachom aj emóciami. Donúti premýšľať, komu môžeme veriť, čo všetko dokáže skryť sláva a či sa pravda dá prežiť, keď sa konečne dostane na povrch. Iliana Xander napísala triler, ktorý si pýta vašu pozornosť, a ak mu ju dáte, odmení sa vám napínavým čítaním až do posledného dychu.
Ak máte radi príbehy, ktoré sú temné, inteligentné a citlivo vystavané, toto je kniha, ktorú by ste mali mať vo svojej knižnici.
Preklad z anglického originálu Love, Mom (2024) Martina Šturcelová.
Milan Buno, knižný publicista
