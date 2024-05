Dendis je spokojný aj so štvrtým miestom: Oba tímy sa vyžmýkali na maximum, tak sa má hrať o medaily (video)

Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov obsadila na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie vo Fínsku konečné 4. miesto. Mladí slovenskí hokejisti nestačili v nedeľňajšom stretnutí o bronz na Švédov, ktorým podľahli 0:4.

Mladí Slováci vedení trénerom Martinom Dendisom vo Fínsku obhájili štvrtú priečku z vlaňajšieho šampionátu. Najlepším umiestnením slovenskej osemnástky zostáva striebro z roku 2003. V minulosti získali v roku 1999 bronz.

Skóre sa zmenilo až v 50. minúte

Na ľade v Espoo to bol úvodu súboj pozorných defenzív, z ktorých vyčnievali brankári na oboch stranách. Tí „zatiahli roletu“ a fanúšikovia tak v úvodných dvoch tretinách nevideli ani jeden presný zásah. Favorizovaní Švédi síce na konci druhej časti hry dostali puk do slovenskej bránky, ale gól nakoniec neplatil pre postavenie mimo hry.

Skóre sa tak po prvý raz menilo až v 50. minúte, keď sa v presilovej hre strelou švihom presadil Lucas Pettersson. V 57. minúte strelil druhý gól Švédov Melvin Fernström a v úplnom závere ešte pridali „bronzovú“ poistku Alfons Freij a Victor Eklund. Slováci síce v zápase prestrieľali severského protivníka 36:29, ale neskórovali ani raz a museli sa tak uspokojiť s nepopulárnym 4. miestom na šampionáte.

„Som maximálne hrdý na hráčov ako sa zomkli a dali do toho všetko. Verím, že napriek prehre potešili ľudí, ktorí sa na nach pozerali. Päťdesiat minút to bolo 0:0 a otvorená partia. Bolo to o jednom odraze. Ak by sme ho dali my, pravdepodobne by sme zvíťazili. Podarilo sa to Švédom, ale taký je šport a taký je hokej,“ zhodnotil hlavný tréner SR „18″ Martin Dendis na zväzovom webe hockeyslovakia.sk.

Tak sa má hrať o medaily

Na margo náročnosti zápasu aj celého turnaja dodal: „Bol to posledný zápas sezóny a oba tímy sa vyžmýkali na maximum. Bolo to hore-dolu a plné emócií. Tak sa má hrať o medaily a som naozaj hrdý, aký výkon chalani podali. Na to, aká sme malá krajina, sme veľmi radi a vďační aj za štvrté miesto. Samozrejme, cieľ bola medaila, keď sme sa už dostali do medailovej hry. Ešte raz sa však chcem hráčom za všetko poďakovať, čo urobili pre úspech na turnaji.“

Sweden takes bronze at #U18MensWorlds. Check out the highlights from their bronze medal game win against Slovakia.🇸🇪🇸🇰 @trekronorse pic.twitter.com/4eh0Wt462u — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2024

Útočník Tomáš Pobežal druhý rok po sebe zažil postup do semifinále na MS a tam dve prehry s výsledným štvrtým miestom. Aktuálne vo Fínsku bol 17-ročný rodák z Nitry kapitán slovenského tímu.

„So Švédmi sme hrali vyrovnanú partiu. Často nás zatlačili., ale dobre sme bránili až do polovice tretej tretiny, keď nám strelili prvý gól. Aj my sme potom mali tlak, ale nepadlo nám to z našich šancí. Asi nám neprialo šťastie, ale som hrdý na mužstvo. Mali sme zlý štart do turnaja, ale potom sme sa zomkli hráči aj tréneri a ukázali to aj na ľade. Fyzicky zvládnuť sedem zápasov v rýchlom slede nebol problém. Celý rok sme sa pripravovali na to, aby sme to zvládli.“