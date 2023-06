Deň so štvornohým kamarátom v kancelárii: Menej stresu a vyššia produktivita v práci

Slováci sú milovníci domácich zvierat. V počte štvornohých kamarátov sa vždy umiestňovali na popredných miestach svetových rebríčkov. Tento trend zaznamenal počas pandémie ďalší výrazný nárast. Štúdia spoločnosti Mars Petcare, ktorú realizovalo Waltham Science Center, uvádza, že 81 % majiteľov trávilo v tomto období viac času so svojimi domácimi miláčikmi. Tí sa tak stali prirodzenou súčasťou pracovného dňa. Tento posun už zaznamenalo niekoľko zamestnávateľov, ktorí zaviedli, alebo postupne zavádzajú, pet-friendly kancelárie. Tento koncept sa bude oslavovať počas oficiálneho dňa s názvom „Vezmi svojho psa do práce“, ktorý pripadá na 23. júna. Pri tejto príležitosti bude možnosť zoznámiť sa s výhodami týchto kancelárií a tiež s niekoľkými odporúčaniami pre majiteľov domácich miláčikov.

Kancelárie priateľské k domácim miláčikom neboli pred niekoľkými rokmi bežnou záležitosťou. Vziať si so sebou do práce psa bolo niečo, o čom takmer nikto neuvažoval.

Prvým priekopníkom v tejto oblasti bola spoločnosť Mars, jeden z popredných svetových výrobcov cukroviniek, potravín a krmív pre domáce zvieratá. Na tento koncept sa zameriava už viac ako desať rokov. Súčasťou zámeru spoločnosti je vytvoriť lepší svet pre domácich miláčikov, čo chcú dosiahnuť prostredníctvom niekoľkých pilierov, ako sú podpora adopcie domácich miláčikov, dlhodobá pomoc zvieracím útulkom a tiež postupné zavádzanie pet-friendly kancelárií, ktoré majú veľký efekt nielen pre zamestnancov, ale aj pre samotnú spoločnosť.

Foto: Mars

Vyššia produktivita, menej stresu a lepšie vzťahy medzi kolegami

Medzi nespočetné výhody tohto konceptu patrí lepšia atmosféra medzi zamestnancami, vyššia produktivita a všeobecne menej stresu. Navyše vďaka tomuto riešeniu nemusia majitelia domácich miláčikov nechávať svojich štvornohých priateľov doma samotných po celé hodiny.

Domáci miláčikovia podporujú interakciu medzi kolegami, ich prítomnosť môže zmierniť stres a tiež povzbudiť ľudí ku krátkym prechádzkam počas pracovnej doby, čo môže mať pozitívny vplyv aj na ich zdravie a pohodu. Ide o dôležitý krok v pracovnom prostredí, ale aj o progresívne riešenie, ktoré prinesie radosť domácim miláčikom aj ľuďom v kancelárii.

„Prítomnosť domácich miláčikov je v našich kanceláriách veľmi vítaná. Pomáhajú zvyšovať morálku, budovať pocit spolupatričnosti a prinútiť nás k pravidelným prechádzkam – to všetko je prospešné pre naše zdravie. Často pozorujem, ako sú dni, kedy máme v kancelárii svojich štvornohých kamarátov, úplne iné. Samozrejme, je potrebné dodržiavať niekoľko základných pravidiel, ale atmosféra je rozhodne uvoľnenejšia. Radi by sme v nasledujúcich rokoch ďalej podporovali smer pet-friendly kancelárií a povzbudzovali ďalšie spoločnosti v zavádzaní tohto konceptu,“ hovorí Zuzana Lošáková, riaditeľka vonkajších vzťahov spoločnosti MARS pre strednú Európu.

Foto: Mars

Ako sa pripraviť na príchod štvornohých priateľov do kancelárie?

Aby koncept pet-friendly kancelárií správne fungoval, treba dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Pokiaľ sú miláčikovia v kancelárii vítaní, tu je niekoľko tipov, ktoré pomôžu k tomu, aby sa pes stal jedným z ďalších nenahraditeľných spolupracovníkov.

1. Zvážte povahu svojho psa

Dôležité je uistiť sa, že sa domáci miláčik rád stretáva s novými ľuďmi a inými domácimi miláčikmi. Pokiaľ má sklon k úzkosti v novom prostredí alebo sa cíti nepríjemne pri kontakte s neznámymi ľuďmi či domácimi zvieratami, možno bude šťastnejší, keď zostane doma. Vhodné je zamyslieť sa nad tým, čo je najlepšie pre domácich miláčikov a tiež skúsiť iba krátku návštevu, než sa človek vrhne na celý deň alebo týždeň v kancelárii.

2. Uistite sa, že ste pripravení vziať svojho domáceho miláčika do práce

V záujme ochrany spolupracovníkov a ostatných domácich miláčikov by sa majitelia mali uistiť, že ich pes je zdravý a má aktuálne očkovanie.

3. Zabezpečte svoj pracovný priestor proti zvieratám

Štvornohý priateľ by mal mať vždy pokojné a pohodlné miesto, kde môže kedykoľvek počas dňa odpočívať. Skvelou voľbou je tiež mať so sebou psiu tašku: tá by mala obsahovať krmivo pre psov, maškrty a misky na jedlo a vodu. Dôležité je zaistiť špeciálne hračky, ktoré pomôžu psa zamestnať. Na podlahe by nemali byť žiadne nevhodné veci, ktoré by pes mohol zjesť alebo rozhrýzť. Ďalej sa odporúča mať v kancelárii uzavreté odpadkové koše a zaistené všetky káble.

4. Vy ste šéf! Majte svojho domáceho miláčika nablízku

Domáci miláčik by mal vždy zostať v blízkosti svojho majiteľa a nemal by rušiť alebo mať akýkoľvek negatívny vplyv na ostatných spolupracovníkov. Počas pracovného dňa je možné používať vôdzku alebo prepravku, aby bol domáci miláčik na požadovanom mieste v blízkosti svojho pána. Vhodným riešením je dohodnúť sa s ostatnými spolupracovníkmi na strážení, najmä v prípade, že v priebehu dňa je plánovaná dôležitá schôdzka.

5. Robte si prestávky na prechádzky

V neposlednom rade je dôležité zvyknúť si plánovať čas, kedy majiteľ pôjde so svojím verným priateľom počas pracovného dňa na krátku prechádzku.

Foto: Mars

Chcete tiež zaviesť pet-friendly kancelárie?

Každému, kto by chcel tento koncept zaviesť, je k dispozícii verejný bezplatný balík nástrojov. Na nižšie uvedenom odkaze môžu firmy nájsť všetky rady, ako urobiť svoje priestory vhodné pre návštevu štvornohých priateľov:

https://www.bettercitiesforpets.com/resource/petsworkatwork/

