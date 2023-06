Deň otcov: Vybrala by si vaša hlava rodiny rovnaké auto ako väčšina slovenských vodičov?

Autá a vôňa benzínu jednoducho boli, sú a budú predovšetkým mužskou vášňou. A pretože sme v nedeľu oslavovali Deň otcov, poďme sa spoločne pozrieť na to, aké autá sú u slovenských mužov tento rok v kurze. V slovenskej sieti autocentier AAA AUTO, ktorú prevádzkuje spolu so značkou Mototechna skupina AURES Holdings, si tento rok chlapi kupujú hlave kombíky českej značky Škoda v nenápadnej šedej farbe.

Väčšina mužov bola tento rok pri kúpe ojazdeného auta verná českej Škodovke, ktorú si tento rok v AAA AUTO kúpilo 31 % z nich. Za Škodou v obľúbenosti nasleduje Volkswagen so 17 % a pomyselnú bronzovú priečku obsadili s necelými 8 % vozidlá značky Ford. Z konkrétnych modelov si najväčšiu pozornosť získala Škoda Octavia, ktorú si odviezol každý jedenásty zákazník, 7 % patrí Škode Fabia a 5 % Volkswagenu Golf. Štvrtým najpredávanejším modelom je opäť Volkswagen, konkrétne model Passat, a prvú päticu uzatvára Kia Ceed. Z prémiových modelov vedú Škoda Kodiaq (25 %) a Škoda Superb (7 %).

„Mužská časť populácie všeobecne vyhľadáva silnejšie vozidlá, a to aj v prípade, že si kupuje rodinné auto. Tak nejako jednoducho potrebujeme mať tie kone pod kapotou, aj keď práve ako otcovia nemôžeme mať pred domom zaparkovaného športiaka. To je tiež dôvod, prečo sa muži vždy viac prikláňali k dieselovým autám. Zároveň ale rastie aj počet tých, ktorí sa neboja vyskúšať hybridný alebo čisto elektrický automobil. Nielenže tým šetria náklady pri prevádzke, ale tieto vozidlá mávajú aj veľmi dobré zrýchlenie,“ upozornil Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ skupiny AURES Holdings. Auto s dieselovým motorom si tento rok zaobstaralo 57 % mužov. Oproti minulému roku sa medzi nimi trojnásobne zvýšil záujem o elektromotory, aj keď ide stále o minoritný, no už významne rastúci segment.

Čo sa týka karosérií, páni preferujú hlavne vozidlá s veľkým batožinovým priestorom, a to práve preto, že veľká časť zákazníkov AAA AUTO sú práve otcovia rodín. Až 33 % z nich si kupuje priestranné kombíky, 18 % si zvolilo robustné SUV. „Skladnejší“ a prevádzkovo úspornejší hatchback si tento rok kúpil každý štvrtý zákazník. Prevodovkám vládne stále klasický manuál, ale predaj áut s automatickou prevodovkou sa za posledné roky strojnásobil. Automat si kupuje takmer štvrtina mužov.

Pokiaľ ide o farby, muži si volia skôr monochromatické farby. Tento trend je dlhodobo viditeľný naprieč celoeurópskymi trhmi. Odtiene vozidiel, ktoré si tento rok páni najčastejšie zaobstarali, to len potvrdzujú. Patria medzi ne farby ako strieborno sivá, biela, čierna a modrá.

Informačný servis