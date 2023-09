Deň, ktorý zvyčajne obľubujú tisícky ľudí, sa zmenil na tragédiu. Nehodu lietadla neprežili dvaja ľudia (video)

Dvaja ľudia zomreli a traja boli vážne zranení pri nedeľňajšej havárii malého vrtuľového lietadla na leteckej šou vo Fejérskej župe v strednom Maďarsku. Informovala o tom miestna polícia. Príčina smrteľnej nehody nebola hneď známa. O život prišiel 67-ročný pilot a 37-ročný pasažier. Traja ľudia, ktorí boli v aute neďaleko miesta dopadu lietadla, utrpeli vážne popáleniny a hospitalizovali ich, uviedla polícia.

Starosta neďalekého mesta Székesfehérvár András Cser-Palkovics po nehode na Facebooku napísal, že deň, ktorý zvyčajne obľubujú tisícky ľudí, sa „zmenil na tragédiu“. „To, čo sa dnes stalo, je bolesťou, ktorú je ťažké vyjadriť slovami, pre našu samosprávu, celé naše mesto a pre mňa osobne,“ dodal.

#BREAKING #Hungary A plane crashed during an air show in Hungary, killing two and injuring four. pic.twitter.com/GwZ3ffJoWF

— The National Independent (@NationalIndNews) September 10, 2023