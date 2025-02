Demokrati vyzývajú Žilinku, aby disciplinárne riešil Ficovu sestru. Pripomienkovala zákon o psychologickej činnosti – VIDEO

Opozičná strana Demokrati vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby disciplinárne riešil sestru predsedu vlády Roberta Fica, prokurátorku generálnej prokuratúry Luciu Chabadovú.

Ako na tlačovej konferencii uviedol bývalý poslanec parlamentu Juraj Šeliga, Chabadová totiž podľa medializovaných informácií pripomienkovala zákon o psychologickej činnosti, pričom navrhla disciplinárny postup voči psychológom a psychiatrom, ktorí sa vyjadrujú k politickému dianiu.

Disciplinárny podnet pre Žilinku

„Sestra Roberta Fica, v reakcii na viac ako 800 psychológov a psychiatrov, ktorí píšu otvorený list Ficovi, zneužíva svoje postavenie a svoju funkciu a píše do pripomienok mimo toho, o čom bol ten zákon, že bolo by dobré zvážiť, aby bola disciplinárna zodpovednosť zavedená v zákone pre psychiatrov a psychológov,“ vyhlásil Šeliga. Doplnil, že Chabadová svojím konaním búra „aj to minimálne zdanie nestrannosti a nezávislosti prokuratúry“.

„Jednoducho ona je zaujatá. Každá sestra chce chrániť svojho brata,“ skonštatoval Šeliga. Demokrati v tejto súvislosti pripravili pre Žilinku aj disciplinárny podnet, kde vymenovávajú povinnosti prokurátora.

Jedna z nich podľa Šeligu hovorí o tom, že prokurátor je povinný robiť všetko pre to, aby neprišlo k pochybnostiam, že je jeho konanie motivované politicky. Tiež medzi povinnosti patrí povinnosť prokurátora postupovať nezávisle a nestranne.

Porušenie zákona o prokurátoroch

„Pani Chabadová, rodená Ficová, toto absolútne porušila,“ vyhlásil Šeliga s tým, že konanie Chabadovej je flagrantným porušením zákona o prokurátoroch. Ako v pondelok 10. februára informoval Denník N, sestra predsedu vlády a prokurátorka Lucia Chabadová prišla s návrhom, ktorý by psychológom a psychiatrom znemožnil prichádzať s otvorenými listami, ako to spravili nedávno v prípade Roberta Fica.

„Pripomienku, ktorá by oklieštila právo psychológov a psychiatrov verejne sa vyjadrovať, podala generálna prokuratúra v rámci pripomienkového konania k novele zákona o psychologickej činnosti predloženú ministerstvom zdravotníctva,“ uviedol denník.