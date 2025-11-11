Demokrati majú nového podpredsedu, Andreu Letanovskú nahradil vo funkcii Michal Kiča

Bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča sa stal podpredsedom opozičnej strany Demokrati.
Ako strana v tejto súvislosti informovala, Kiča nastupuje na miesto Andrei Letanovskej, ktorá sa pre pracovnú vyťaženosť vzdala funkcie podpredsedníčky, no naďalej zostáva členkou strany. Kiča bol do funkcie podpredsedu jednomyseľne zvolený predsedníctvom strany na návrh predsedu Jaroslava Naďa.
„Michal Kiča má všetky odborné predpoklady aj morálnu výbavu na to, aby spolu s expremiérom Eduardom Hegerom, bývalým podpredsedom NR SR Jurajom Šeligom a primátorom Prešova Františkom Oľhom pôsobil ako podpredseda strany. Otvára dôležité témy, prináša nové zistenia, rozumie nielen životnému prostrediu, ale aj procesom v štátnej správe a legislatíve,“ zdôraznil Naď. Doplnil, že ako na človeka sa Kiču môžem on aj strana vždy spoľahnúť.