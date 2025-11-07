Definitívne výsledky volieb v Holandsku ukázali prehru protiislamského Geerta Wildersa

Holandská volebná komisia v piatok oficiálne vyhlásila Roba Jettena za víťaza minulotýždňových volieb. Tým 38-ročného centristu postavila na cestu k tomu, aby sa stal najmladším premiérom v histórii krajiny. Jetten tesne, len o 29 668 hlasov, zvíťazil nad protiislamským lídrom Geertom Wildersom.
„Myslím si, že sme teraz ukázali zvyšku Európy a svetu, že je možné poraziť populistické hnutia, ak vediete kampaň s pozitívnym posolstvom pre svoju krajinu,“ povedal Jetten ešte minulý piatok agentúre AFP.
Jettenovi centristi z D66 získali 26 kresiel. Krajne pravicová strana PVV vedená Wildersom má tiež 26 kresiel, ale v porovnaní s voľbami v roku 2023 stratila 11 kresiel.
Wilders uznal porážku a zablahoželal Jettenovi, ale na sociálnych sieťach zdieľal aj obvinenia z narušení hlasovania. „Výsledky týchto volieb sú spoľahlivé,“ vyhlásil však predseda volebnej rady Wim Kuijken.