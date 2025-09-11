Deepfake video spojené so SARIO je falošné. Podujatie Slovak Industry Vision Day 2025 o umelej inteligencii je realita

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) upozorňuje na šírenie zmanipulovaného videa, ktoré bolo vytvorené s využitím umelej inteligencie (AI) a zdieľané na sociálnych sieťach. Jeho obsah je nepravdivý a zavádzajúci.
AI nie je hrozba, ale šanca
Táto skúsenosť je dobrý príklad toho, prečo AI môže byť vnímaná ako „nebezpečný“ nástroj, ak sa používa nesprávne či nezodpovedne.
„Aj oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Dodnes však ľudstvu najmä slúži. Podobne je to aj s umelou inteligenciou. Práve preto na našom podujatí Slovak Industry Vision Day 2025 budeme diskutovať o tom, ako AI správne zapojiť do biznisu, aby posilňovala konkurencieschopnosť našich firiem a slúžila ako nástroj rastu,“ uviedol Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.
Zatiaľ čo deepfake môže zavádzať, informácie, ktoré 20. novembra 2025 získajú účastníci Slovak Industry Vision Day priamo od odborníkov, inovátorov a podnikateľov – ako efektívne a zodpovedne využívať AI, ktorá dokáže posúvať ich podnikanie a celý priemysel vpred – budú bezpečné a dôveryhodné.
Vlajkové výročné podujatie agentúry SARIO sa za roky stalo platformou pre synergiu najnovších technológií, vízií, podnikateľských riešení a biznis rokovaní. Tento rok sa bude niesť v znamení umelej inteligencie a technologických inovácií, ktoré zásadne menia pravidlá hry vo výrobe, logistike, energetike aj kreatívnom priemysle.
Na čo sa môžu účastníci tešiť?
- Otvorenie & diskusia lídrov: Ako vytvoriť prostredie pre rýchlejší rast a globálnu konkurencieschopnosť slovenských firiem?
- Digitálna revolúcia v autopriemysle: Slovensko v ére softvérovo definovaných vozidiel.
- Úspešní v praxi: Skutočné príklady firiem, ktoré už dnes využívajú AI.
- Zručnosti budúcnosti: AI a drony ako nové kľúčové kompetencie naprieč odvetviami.
- B2B rokovania a konzultácie podľa individuálneho výberu.
- Expo: Prezentácia exponátov, technologických riešení a networking.
Registrácia na Slovak Industry Vision Day 2025 je otvorená do 10. novembra 2025. www.slovakindustryvisionday.com
Oficiálne informačné kanály Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu: www.sario.sk, Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, Slovakindustryvisionday.
