Argentínske úrady zhabali majetok sestier a právnikov Maradonu pre podozrenie z podvodu

Argentínske úrady „zmrazili“ majetok dvoch sestier zosnulej futbalovej legendy Diega Maradonu, ale aj jeho právnika a troch ďalších osôb pre podozrenie z podvodného spravovania značky hráča.
Argentínska sudkyňa spôsobila kolaps procesu v prípade Maradonovej smrti, po škandále rezignovala
Odvolací súd v Buenos Aires obvinil Maradonovho bývalého právnika Matiasa Morlu a dvoch jeho asistentov z podozrenia z podvodného nakladania s majetkom futbalistu. Dve Maradonove sestry, Rita a Claudia, a tiež notár sú tiež stíhaní ako spolupáchatelia.
Súd nariadil konfiškáciu majetku v hodnote 1,34 milióna dolárov (cca 1,14 milióna eur) všetkým obvineným. Maradonove deti tvrdia, že značka a jej dcérske spoločnosti mali byť po jeho smrti v roku 2020 prevedené na nich.
Maradona bol vraj náročný pacient. Po operácii si údajne žiadal alkohol - FOTO
Súd tvrdí, že Morlov podnik na správu značky bol len zásterkou a Maradona mal kontrolu nad svojím majetkom až do smrti. Podľa rozhodnutia sa majetok okamžite vracia dedičom.
Dve dcéry Maradonu, Dalma a Giannina, podali obvinenia proti Morlovi a ďalším v roku 2021, pričom ostatné tri deti sa k nim pridali v právnom spore.
Razia argentínskej polície vo firme zodpovednej za domácu starostlivosť o Maradonu, tá však zmenila sídlo - VIDEO
Maradona zomrel po operácii mozgu na zlyhanie srdca a akútny pľúcny edém. Prípad možnej lekárskej nedbalosti čaká na opätovné prerokovanie po tom, čo sudkyňa musela odstúpiť pre svoj podiel na televíznom dokumente. Proces bol v máji po dvoch mesiacoch pojednávaní zrušený.