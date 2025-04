Dážď vystrieda slnko aj vyššie teploty. Meteorológ Peter Jurčovič hovorí o rudolfínskej jari

Po prvom letnom dni a ešte teplejšom štvrtku počasie na Veľký piatok ovplyvnil studený front, ktorý so sebou priniesol výdatný dážď, ale aj búrky. Počasie sa však opäť zmení a stúpnu aj teploty.

Ako na sociálnej sieti Facebook priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), studený front priniesol v piatok početné prehánky alebo dážď na mnohé miesta Slovenska a dokonca sa sformovala aj línia búrok postupujúca cez západné Slovensko, Hont a priľahlé Maďarsko ďalej na sever.

Línia búrok postupujúca cez západné Slovensko, Hont a priľahlé Maďarsko ďalej na sever. Foto: www.facebook.com

Kde na Slovensku pršalo najviac?

SHMÚ ďalej priblížil, že v tomto týždni sa v našej oblasti vyskytli dve významné zrážkové situácie. Prvá bola v utorok 15. apríla kedy k nám v silnom južnom prúdení po prednej strane tlakovej níže so stredmi nad západným Francúzskom a južne od Islandu prúdil vlhký a teplý vzduch a druhú významnú zrážkovú situáciu sme pozorovali v noci zo štvrtka na piatok a následne aj v priebehu dňa.

„Keďže pri oboch situáciách bolo nad našou oblasťou južné prúdenie, prípadne prevládal prenos vzduchu s južnou zložkou v južnej polovici územia napršalo plošne výrazne viacej ako v severnej polovici,“ vysvetlili meteorológovia v príspevku na sociálnej sieti Facebook.



Zväčša podľa meteorológov spadlo 15 až 50 mm zrážok, ale ojedinele aj výrazne viacej a napríklad v Pukanci to bolo za obdobie od pondelka rána do piatkového večera 86,9 mm a v Novej Lehote pri Handlovej dokonca až 87,8 mm. „Naproti tomu najmä v Prešovskom kraji spadlo zväčša len do 10 mm a Červený Kláštor v okrese Kežmarok mal len necelé 3 mm,“ doplnili.

Úhrn zrážok na Slovensku od 14. do 18. apríla 2025. Foto: www.facebook.com

Predpoveď počasia na víkend (sobota, nedeľa)

Od soboty sa počasie minimálne na pár dní ustáli a postupne bude na daný dátum opäť veľmi teplo. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

V sobotu má byť na Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky sa vyskytnú iba ojedinele. „Za studeným frontom, ktorý sa presunie cez naše územie na severovýchod, sa bude nad našou oblasťou nachádzať nevýrazné tlakové pole,“ uvádza SHMÚ v predpovedi na svojom webe. Najvyššia denná teplota dosiahne 17 až 22 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 9 stupňov Celzia.

Nevýrazné tlakové pole sa bude podľa meteorológov nad našou oblasťou nachádzať aj v nedeľu. Bude jasno až polojasno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a podobne ako v sobotu, prehánky budú iba ojedinelé. V noci zo soboty na nedeľu teplota klesne na 11 až 6, v údoliach na miestami okolo 4 stupne Celzia a cez deň sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov Celzia.

Počasie na pondelok a ďalšie dni

Na Veľkonočný pondelok bude takmer rovnaké počasie ako počas víkendu, ale už sa môžu na niektorých miestach objaviť aj búrky. O trochu stúpne aj teplota, na 20 až 25 stupňov Celzia, a mohli by sme teda prežiť ďalší letný deň. „V údoliach môže byť výnimočne chladnejšie,“ doplnili meteorológovia.

Aj v utorok denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov Celzia, ale pribudnú zrážky. „V teplejšom vzduchu sa bude udržiavať nad strednou Európou nevýrazné tlakové pole a súčasne od západu postúpi nad Česko, Nemecko a Rakúsko rozpadávajúci sa studený front,“ priblížil SHMÚ.

Ako je vidieť v grafickej predpovedi, ďalšie dni teploty klesnú a budeme mať aj viac zrážok.

Grafická predpoveď počasia SHMÚ na sedem dní. Foto: www.shmu.sk

Čo je rudolfínska jar?

Letní dni, teda teplota 25 a viac stupňov Celzia, nie sú v polovici apríla podľa meteorológa Petra Jurčoviča žiadna zvláštnosť a stáva sa to často.

V minulosti sa hovorilo o tzv. rudolfínskej jari, v tomto období alebo v tieto dni chodili včelári nazerať do úľov, či majú ešte včeličky čo jesť a zase ľudia kedysi v tomto období otvárali okná a dvere, aby sa poriadne vyvetralo, keďže už je teplé počasie. — Meteorológ Peter Jurčovič

V relácii Najlepšie počasie na TV Joj tiež priblížil aj pranostiku „Svätý Rudolf otvára dvere a okná“.