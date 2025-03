Dánsky proficyklista Vingegaard po štvrtkovom páde odstúpil z etapových pretekov Paríž - Nice - FOTO

Dvojnásobný víťaz prestížnej Tour de France musel pre zdravotné problémy odstúpiť z etapových pretekoch Paríž – Nice. Dánsky jazdec Jonas Vingegaard z tímu Visma-Lease a Bike nenastúpil do piatkovej 6. etapy.

Osudným sa mu stal štvrtkový pád počas 5. etapy. Poranil si pri ňom ruku a utrpel aj reznú ranu na perách. Vingegaard odstúpil z 2. priečky celkového poradia, v ktorom na vedúceho tímového kolegu Američana Mattea Jorgensona strácal len 22 sekúnd.

Unfortunately, Jonas Vingegaard will not start in today’s stage of Paris-Nice. Our medical staff has decided that it is best for him to recover from yesterday’s crash at home and focus on his next goals for the season. pic.twitter.com/KqFHbR6hhQ

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 14, 2025