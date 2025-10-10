Dánsko kúpi ďalších šestnásť stíhačiek F-35

Dánsko kúpi od Spojených štátov ďalších 16 stíhačiek F-35. Uviedol to v piatok dánsky minister Troels Lund Poulsen. Kodaň tiež kúpi protidronové obranné systémy v hodnote približne 2,1 miliardy dánskych korún. Oznámila to dva týždne po tom, ako neidentifikované drony narušili dánsky vzdušný priestor.
„Dosiahli sme politickú dohodu o kúpe ďalších 16 stíhačiek F-35… aby sme v budúcnosti mali v prevádzke viac strojov,“ povedal Troels Lund Poulsen na tlačovej konferencii. Na tento nákup, ktorý zvýši počet lietadiel F-35 v dánskom letectve na 43, má krajina vynaložiť stáť 29 miliárd korún.
Dánsko zároveň vyhlásilo, že investuje ďalšie miliardy do bezpečnosti polárneho regiónu aj severného Atlantiku.