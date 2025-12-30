Dánska štátna pošta končí po viac než 400 rokoch s doručovaním listov, zmiznú aj ikonické červené poštové schránky

Dánska národná poštová spoločnosť PostNord dnes roznesie posledné listové zásielky a po 401 rokoch skončí ich fyzické doručovanie. Rozhodnutie o ukončení služby, ktorá fungovala od roku 1624, má podľa vedenia štátnej pošty pragmatický dôvod: PostNord vlani vykázala prevádzkový deficit 428 miliónov dánskych korún (57 miliónov eur), pričom objem doručovaných listových zásielok klesol od roku 2000 o viac než 90 percent.
Online balíky namiesto listov
„PostNord má dlhú históriu, v ktorej listy zohrávali dôležitú úlohu, ale Dánsko patrí medzi najdigitalizovanejšie krajiny sveta a väčšina obyvateľov už fyzické listy neposiela,“ vysvetlil pre web POLITICO riaditeľ štátnej pošty pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou.
Pošta sa teraz zameria najmä na doručovanie balíkov z internetových obchodov, keďže túto službu využíva približne osem z desiatich Dánov, ktorí pravidelne nakupujú online.
Štátna dotácia pre súkromnú firmu
Dánske zákony však garantujú právo posielať a prijímať fyzické listy. Keďže PostNord službu ukončí, od januára ju prevezme súkromná distribučná spoločnosť Dao. Obyvatelia budú musieť listy odovzdávať v jej pobočkách a používať špeciálne firemné známky. Dao už tento rok spracovala 30 miliónov zásielok a za poskytovanie služby dostane štátnu dotáciu približne 14,7 milióna eur.
Podľa súkromnej spoločnosti posielanie listov zažíva renesanciu najmä medzi mladými Dánmi, ktorí opäť objavili čaro písania perom na papier. Dao preto v budúcom roku plánuje znížiť poplatky a zvýšiť kapacitu spracovania až na 80 miliónov listov.
„Mnohí si myslia, že listy miznú, ale stále majú dôležitú úlohu,“ hovorí jej obchodný riaditeľ Lars Balsby.
Koniec poštových schránok
Koniec doručovania listov štátnou poštou však znamená aj zánik 1 500 pracovných miest a tiež postupné odstránenie 1 500 ikonických červených poštových schránok.
Spoločnosť PostNord už tisíc z nich predala v špeciálnom výpredaji a ďalších 200 pôjde do januárovej aukcie. Výťažok z ich predaja poputuje na pomoc deťom v krízových oblastiach. Zvyšné schránky majú byť zachované a slúžiť na „nové, zmysluplné účely“.