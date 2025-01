Danko žiada Huliaka o návrat do klubu SNS, ponúkol mu aj post podpredsedu parlamentu

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko ponúkol poslancovi Rudolfovi Huliakovi post podpredsedu parlamentu a žiada od neho návrat do klubu SNS. Informuje o tom Denník N s tým, že Huliak potvrdil, že na stretnutie príde.

„Zatiaľ neviem, čo ponúka Andrej Danko, som pozvaný na jeho klub o 14:00,“ uviedol Huliak. Strana SNS avizovala na utorok tlačovku o 15:00 s názvom „Tlačové vyhlásenie klubu SNS„, následne ju však zrušila.

Rudolf Huliak v nedeľu zverejnil na Telegrame otvorený list Andrejovi Dankovi, kde ho žiadal, aby odložili nabok osobné spory, ktoré zbytočne vygradovali do aktuálneho stavu, aby si sadli za jeden stôl a vyriešili sporné otázky. Vyzval ho na osobné stretnutie „za účelom riešenia kritickej situácie, ktorá pretrváva posledných päť mesiacov“, a to v termíne najneskôr do piatka 24. januára.