Danko: Ak by Pellegrini definitívne prestal rokovať so Šimečkom, rokovania by nám išli lepšie (foto)

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko informoval prezidentku Zuzanou Čaputovú o tom, že prebiehajú rokovania medzi SNS a stranami Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Šéf národniarov to uviedol po stretnutí s hlavou štátu.

SNS je jednotná

Danko uviedol, že vzhľadom na to, že sa mu podarilo dostať SNS do Národnej rady (NR) SR, na sneme svojej strany pred niekoľkými dňami dostal mandát na ďalšie štyri roky. Pripustil, že nastali špecifické podmienky, no aj Čaputovú uistil, že SNS je jednotná, a rovnako aj poslanecký klub národniarov.

„K otázkam, či sme jednotní, alebo nie, chcem uviesť, že na Slovensku neplatí imperatívny mandát, teda aj poslanci, ktorí sa v minulosti napríklad dostali do NR SR za Smer-SD si potom vytvorili vlastnú politickú stranu. Poslancov majú spájať charaktery a spoločné idey, a ľudia, ktorí sú s nami, idey národné, kresťanské, sociálne spĺňajú. Tak vás prosím, aby ste nešírili, niektoré médiá, dezinformácie o možných problémoch, ktoré nie sú,“ apeloval predseda SNS. Doplnil, že je presvedčený, že takéto problémy ani nebudú.

Vyjadrenia Čaputovej

Hlavu štátu ubezpečil, že SNS chce byť vo vláde, ktorá uchová zahraničnopolitické smerovanie Slovenska. Poznamenal, že i napriek rozličným názorom na pomoc Ukrajine, napriek tomu, že považujú za nevyhnutnú reformu Európskej únie i Severoatlantickej aliancie, neznamená to, že by spochybňovali slovenské členstvo.

Požiadal tiež Čaputovú, aby mu vysvetlila svoje vyjadrenia o tom, že môže nevymenovať niektorých ministrov v potenciálnej vláde. Čaputová mu vraj vysvetlila, že nepôjde o osobné animozity, ale že sa bude prísne riadiť administratívnymi pravidlami a vychádzať bude aj z trestnoprávnych konaní.

Kreslo premiéra patrí Ficovi

Hlava štátu ho tiež informovala o postupe, ktorý zvolila a vysvetlila mu svoj postoj ku kreovaniu vlády. „Ak by pán Pellegrini definitívne prestal rokovať s pánom Šimečkom, rokovania by nám išli lepšie. Ale pokročili sme“ skonštatoval predseda SNS na margo ranných rokovaní s predsedami Smeru a Hlasu Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim.

Danko dodal, že národniari nepodmieňujú svoju účasť vo vláde žiadnymi funkciami, no zdôraznil, že ak majú byť národniari vo vláde, budú chcieť relevantné miesto, nie byť len do počtu.

Ficovi už podľa svojich slov nevie väčšmi pomôcť pri zostavovaní vlády. Šéf národniarov verí, že Pellegrini pochopil, že by mohol byť predsedom parlamentu, no premiérske kreslo v tejto zostave a podľa výsledkov volieb prináleží Ficovi.