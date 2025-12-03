Dani Olmo si už v roku 2025 nezahrá. Čo sa mu stalo?

Španielsky reprezentačný stredopoliar sa zranil počas zápasu FC Barcelona proti Atléticu Madrid.
Dani Olmo
Dani Olmo v drese FC Barcelona. Foto: SITA/AP
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona prišiel minimálne na mesiac o stredopoliara Daniho Olma. Dvadsaťsedemročný reprezentant Španielska si totiž v utorkovom domácom zápase proti Atléticu Madrid (3:1) vykĺbil rameno.

„Olmo utrpel vyklbenie ľavého ramena počas utorkového zápasu proti Atléticu Madrid. Po vykonaní vyšetrení bola zvolená konzervatívna liečba a odhadovaný čas rekonvalescencie je jeden mesiac,“ uviedla Barcelona.

Olmo sa zranil pri páde počas gólu v zápase, ktorý Katalánci vyhrali 3:1 a upevnili si post lídra tabuľky La Ligy. Pred druhým Realom Madrid majú náskok štyroch bodov, no ich rival má k dobru stredajší duel proti Bilbau.

Olmo má za sebou viaceré zranenia od príchodu do FC Barcelona v roku 2024 z nemeckého Lipska. Pridal sa k ďalším k zraneným hráčom „blaugranas“ – Fermínovi Lópezovi, Gavimu a Marcovi-André Ter Stegenovi. Na zverencov trénera Hansiho Flicka čaká počas nasledujúceho týždňa dôležitým duel Ligy majstrov proti nemeckému Eintrachtu Frankfurt.

