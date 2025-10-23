Dana Jelinková Dudzíková nie je zaujatá a svoj názor vopred neprezentovala

Ak bolo v periodickej publikácii alebo v agentúrnom servise uverejnené nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie, ktoré zasahuje do cti, dôstojnosti alebo súkromia osoby, má táto osoba podľa zákona o publikáciách právo na uverejnenie opravy.
Prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a vydavateľ periodickej publikácie PETIT PRESS, a.s. (www.petitpress.sk) uverejnil opravu na základe žiadosti Dany Jelinkovej Dudzíkovej. Žiadosť o opravu sa týkala článku zverejneného v Denníku SME dňa 22. septembra 2025 v rubrike „rozhovor“, pod názvom „Máme pochybnosti o nestrannosti súdu“ a v online vydaní dňa 21. septembra 2025 pod názvom „Dlugošová: Pokuty pre ministerstvo napadol Šutaj Eštok správnymi žalobami. Máme pochybnosti o nestrannosti súdu“ s podtitulom „Sudkyňa Jelinková Dudzíková svoj názor prezentovala vopred“
Vydavateľ zverejnil v Denníku SME dňa 22. októbra 2025 na žiadosť sudkyne opravu, v ktorej uviedol, že „V článku zverejnenom v Denníku SME dňa 22. septembra 2025, v rubrike „rozhovor“, názov článku „Máme pochybnosti o nestrannosti súdu“, na strane 4 a 5 bolo uvedené nepravdivé skutkové tvrdenie o Dane Jelinkovej Dudzíkovej, sudkyni Správneho súdu v Bratislave, ktorá bola v článku označená názvom „Zaujatá sudkyňa“. Sudkyňa svoj názor vopred neprezentovala a nie je zaujatou.“ V online vydaní bolo na konci článku pridaná časť označená ako „Spresnenie“ s rovnakým textom opravy.
„Prevádzkovateľ a vydavateľ formálne dodržal zákon o publikáciách. Je však otázne, kto bude čítať dodatok článku v online priestore, ktorého názov sa nezmenil, a ktorý si už dávno prečítal. Rovnako je otázne, kto si všimne v printovom vydaní Denníka SME krátke oznámenie o oprave na piatej strane v pravom dolnom rohu. Pôvodný článok bol totiž na dvoch stranách“ konštatovala predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.
Informačný servis