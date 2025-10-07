Ďalší záhadný pád z okna v Rusku. Možno vedel priveľa o tajných peniazoch strany

Exilový novinár Andrej Malgin o „zvláštnej smrti“ napísal: „Pády z okien pokračujú…“
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
The dead man's body. Focus on hand
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Ruská polícia vyšetruje smrť najnovšej prominentnej osobnosti, ktorá spadla z okna. Ako referuje web Daily Mail, šéf vydavateľstva Pravda, 87-ročný Viačeslav Leontiev, sa zrútil z výšky 21 metrov zo svojho domu v západnej časti Moskvy.

Kedysi mal na starosti slávne sovietske noviny Pravda – hlavný orgán vládnucej Komunistickej strany – a v tejto funkcii zotrval aj dlho po rozpade ZSSR v roku 1991. Leontieva považovali za osobu, ktorá bola oboznámená s tajným majetkom strany. Vydavateľ zomrel v sobotu večer a polícia vyšetruje, či išlo o nehodu, samovraždu alebo nekalú hru.

Mohol byť tajne bohatý

Exilový novinár Andrej Malgin o „zvláštnej smrti“ napísal: „Pády z okien pokračujú…“ Leontiev vypadol z okna. Našli ho neďaleko jeho domu na ulici Molodogvardejskaja, kde býval. Malgin, ktorý ho poznal, naznačil, že mohol byť tajne bohatý: „Pôsobil dojmom akéhosi utajeného milionára….“

„Vedel veľa o ‚peniazoch strany‘ – vydavateľstvo Pravda bolo najziskovejším podnikom v obchodnom impériu Ústredného výboru KSSS (Komunistickej strany Sovietskeho zväzu).“ Nepotvrdené správy uvádzali, že Leontiev mal zdravotné problémy.

Rusko zažilo počas vojny na Ukrajine a bezprostredne pred ňou sériu úmrtí vedúcich manažérov veľkých spoločností.

Množstvo podobných prípadov

Minulý mesiac bolo telo bývalého šéfa dopravy v Petrohrade Alexandra Fedotova nájdené pred päťhviezdičkovým hotelom Skypoint Luxe, bývalým hotelom Sheraton, na moskovskom medzinárodnom letisku Šeremetievo. Podľa správ bol na služobnej ceste v izbe na „vyššom poschodí“ hotela.

Predtým sa v Rusku udialo ďalších približne 10 až 15 oficiálne známych podobných prípadov.

Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine záhadné úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk