Ďalší záhadný pád z okna v Rusku. Možno vedel priveľa o tajných peniazoch strany

Ruská polícia vyšetruje smrť najnovšej prominentnej osobnosti, ktorá spadla z okna. Ako referuje web Daily Mail, šéf vydavateľstva Pravda, 87-ročný Viačeslav Leontiev, sa zrútil z výšky 21 metrov zo svojho domu v západnej časti Moskvy.
Kedysi mal na starosti slávne sovietske noviny Pravda – hlavný orgán vládnucej Komunistickej strany – a v tejto funkcii zotrval aj dlho po rozpade ZSSR v roku 1991. Leontieva považovali za osobu, ktorá bola oboznámená s tajným majetkom strany. Vydavateľ zomrel v sobotu večer a polícia vyšetruje, či išlo o nehodu, samovraždu alebo nekalú hru.
Mohol byť tajne bohatý
Exilový novinár Andrej Malgin o „zvláštnej smrti“ napísal: „Pády z okien pokračujú…“ Leontiev vypadol z okna. Našli ho neďaleko jeho domu na ulici Molodogvardejskaja, kde býval. Malgin, ktorý ho poznal, naznačil, že mohol byť tajne bohatý: „Pôsobil dojmom akéhosi utajeného milionára….“
Rusi idú po bulharskom novinárovi z investigatívneho webu Bellingcat, Christo Grozev je na zozname hľadaných osôb
„Vedel veľa o ‚peniazoch strany‘ – vydavateľstvo Pravda bolo najziskovejším podnikom v obchodnom impériu Ústredného výboru KSSS (Komunistickej strany Sovietskeho zväzu).“ Nepotvrdené správy uvádzali, že Leontiev mal zdravotné problémy.
Rusko zažilo počas vojny na Ukrajine a bezprostredne pred ňou sériu úmrtí vedúcich manažérov veľkých spoločností.
Množstvo podobných prípadov
Minulý mesiac bolo telo bývalého šéfa dopravy v Petrohrade Alexandra Fedotova nájdené pred päťhviezdičkovým hotelom Skypoint Luxe, bývalým hotelom Sheraton, na moskovskom medzinárodnom letisku Šeremetievo. Podľa správ bol na služobnej ceste v izbe na „vyššom poschodí“ hotela.
Kritici Kremľa tvrdia, že Rusko prenasleduje svojich nepriateľov v zahraničí. Dôkazy svedčia o vraždách, otravách či obťažovaní
Predtým sa v Rusku udialo ďalších približne 10 až 15 oficiálne známych podobných prípadov.