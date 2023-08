Cyprus už opäť bojuje s lesnými požiarmi, na pomoc boli vyslané lietadlá z Grécka a Jordánska (video)

Grécko vyslalo v pondelok dve protipožiarne lietadlá na Cyprus, ktorý bojuje s lesným požiarom. Ten už spálil desať kilometrov štvorcových v horskej oblasti. Pri hasení požiaru neďaleko Limassolu pomáhajú i lietadlá a vrtuľníky z Jordánska. Cyprus rokuje o pomoci aj s neďalekým Izraelom.

Cyperská ministerka spravodlivosti Anna Koukkides-Procopiou na platforme X, predtým známej ako Twitter, zverejnila, že požiar je pod kontrolou, ale neskôr v priebehu dňa sa očakáva silný vietor, ktorý by mohol požiar znovu zapáliť. Obyvatelia troch dedín sa medzičasom vrátili do svojich domovov po tom, čo dostali pokyn na preventívnu evakuáciu.

Požiar vypukol v piatok, no úrady o deň neskôr oznámili, že sa ho podarilo dostať pod kontrolu. Tajomník ministerstva životného prostredia Andreas Gregoriou povedal, že požiar sa zrejme znovu vznietil sám od seba, čím sa rozptýlili náznaky, že by to mohla byť práca podpaľačov.