Costa sa ohradil voči Trumpovej bezpečnostnej stratégii, hovorí o zasahovaní do európskej politiky

Predseda Európskej radyAntónio Costa v pondelok odmietol akýkoľvek pokus Spojených štátov o zasahovanie do európskej politiky po tom, čo Washington zverejnil novú bezpečnostnú stratégiu, ktorá ostro kritizuje politiku starého kontinentu. „Čo nemôžeme akceptovať, je hrozba zasahovania do európskej politiky,“ povedal Costa na konferencii v Bruseli.
V novej Stratégii národnej bezpečnosti USA, ktorú minulý týždeň zverejnil Biely dom, americký prezident Donald Trump označuje Európu za preregulovaný, cenzurujúci kontinent, ktorému chýba „sebavedomie“ a ktorý v dôsledku imigrácie čelí „civilizačnému zániku“.
Agresívne presadzovanie cieľov
Stratégia jasne uvádza, že Spojené štáty pod Trumpovým vedením budú v Európe agresívne presadzovať ciele, ktoré sú v súlade s programami krajne pravicových strán. Trumpova administratíva v správe takisto uvádza, že bude „v rámci jednotlivých európskych národov pestovať odpor voči súčasnej trajektórii Európy “.
„Spojené štáty nemôžu nahradiť európskych občanov pri výbere, ktoré strany sú dobré a ktoré zlé,“ uviedol Costa. „Spojené štáty nemôžu nahradiť Európu v tom, čo je ich víziou slobody prejavu.“
Dlhodobé nezhody
Costa, ktorý ako šéf Európskej rady predsedá summitom 27 lídrov bloku, povedal, že s Trumpovou administratívou existujú dlhodobé nezhody v otázkach, ako je zmena klímy, ale nová stratégia „ide ďalej“.
„Táto stratégia naďalej hovorí o Európe ako o spojencovi. To je v poriadku, ale ak sme spojencami, musíme sa ako spojenci aj správať,“ povedal predseda Európskej rady. „USA zostávajú dôležitým spojencom, Spojené štáty zostávajú dôležitým hospodárskym partnerom, ale Európa musí byť suverénna.“
Costa sa tiež nechal počuť, že skutočnosť, že Rusko privítalo nový pohľad Washingtonu ako „do značnej miery konzistentný“ s jeho vlastnou víziou, je znepokojujúcim signálom, pričom nezabudol poznamenať, že prístup k vojne na Ukrajine stanovený v stratégii nepodporuje snahu o „spravodlivý a trvalý“ mier, za aký sa Európa dlhodobo zasadzuje.