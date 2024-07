Colours of Ostrava bude v nových farbách, fanúšikovia sa o rok môžu tešiť na The Chainsmokers

Nová vizuálna identita od grafického štúdia Najbrt a prvý interpret 22. ročníka. Záverečná tlačová konferencia tohtoročných Colours of Ostrava prináša okrem zhodnotenia doterajšieho ročníka aj novinky na budúci rok, vrátane prvého interpreta, elektrického dua The Chainsmokers.

Počas uplynulých troch dní areál privítal 867 návštevníkov s preukazom osôb so zdravotným postihnutím, na pokladniach bolo rozdaných bezmála tri tisíc detských pások a očakávame okolo tisíc seniorov, ktorí majú na záverečný deň festivalu voľný vstup.

Areál Dolných Vítkovíc sa za rok otvorí návštevníkom v čase medzi 16. až 19. júlom 2025. Prvé vstupenky za najvýhodnejšiu cenu sú už v predpredaji.

Nadšené reakcie na Morella aj Kravitza

„Tento ročník pre nás znamenal viac sústredenia, príprav, ale aj rýchlych rozhodnutí. Vďaka skvelému tímu sa nám podarilo zaistiť doterajší hladký priebeh. Tešia nás nadšené reakcie na Toma Morella, ktorého sme bleskovo zaradili do programu prvého dňa. Sme radi, že sme pohotovo zareagovali na situáciu letovej prevádzky, a piatkové globálne výpadky IT spôsobili v našom programe jedinú zmenu. Zachránili sme koncert Sevdalizy a umelkyňa vystúpi dnes pred polnocou,“ hodnotí tohtoročná Colours of Ostrava umelecká riaditeľka Zlata Holušová.

Zároveň dopĺňa: „Osobne ma najviac potešil Lenny Kravitz, o ktorého účasti sme rokovali tri roky. Z jeho tímu, rovnako tak ako sprievodu Sama Smitha prišla pozitívna spätná väzba a pochvala za organizáciu. Výkony interpretov boli parádne, medzi návštevníkmi sa strhla vášnivá debata, ktorý večer bol lepší. Krásne ohlasy máme aj od účastníkov Meltingpotu, ktorého program predstavil rekordný počet hostí. Biológovi Rupertovi Sheldrakeovi sme udelili cenu za celoživotné dielo za myšlienky, ktoré menia svet.“

Intenzívne pracujú na ďalšom ročníku

„Aj keď nám zostáva do konca Colours of Ostrava 2024 posledných pár hodín, už teraz pracujeme intenzívne na nadchádzajúcom ročníku. Sme veľmi radi, že môžeme zverejniť meno prvého interpreta, ktorý za rok dorazí do Ostravy,“ oznamuje dramaturg festivalu Filip Košťálek.

„Americká dvojica The Chainsmokers má na svojom konte nespočetné množstvo hitov, ktoré nás sprevádzajú posledné desaťročie. Ich kooperácia s ďalšími globálnymi hviezdami a tiež ocenenie prestížnej Grammy dokazujú, že sa o rok môžeme tešiť na svetovú show.“

Foto: Colours of Ostrava

Oznámenie prvého účinkujúceho nie je jedinou novinkou. Do nového roku vstúpi festival s novou vizuálnou identitou. Jej základy predstavil na tlačovej konferencii autor Daniel Šmíra a Zuzana Lednická za popredné grafické štúdio Najbrt, ktoré okrem iného stojí aj za logom mesta Ostravy.

Farebná DNA festivalu

„K spolupráci s festivalom sa vraciame po dvadsiatich rokoch. V roku 2004 nás oslovila Zlata Holušová a ja som vytvorila plagát a logo, ktoré Colours niekoľko rokov používalo. Festival sa ešte len rozrastal a požiadavky na vizuál boli iné ako teraz. Na jar tohto roku sa na nás obrátilo vedenie festivalu s prosbou o celkový redesign. Mali sme radosť, že môžeme na spoluprácu nadviazať, téma Colours of Ostrava je krásna výzva!!!,” hovorí art direktorka Zuzana Lednická.

Zároveň dodáva: „Mali sme vytvoriť vizuálny systém, ktorý bude funkčný, jednoducho aplikovateľný a rozpoznateľný pre niekoľko nasledujúcich rokov. Farebnosť vizuálu je preto generovaná samotným obsahom – fotografiami areálu, intepretov aj návštevníkov. Tento obrazový materiál posúvame rôznymi efektmi ďalej, až do úplnej abstrakcie. Hudba, rytmus a zvuk sa v animáciách premieňajú na farebné kompozície a vzájomne na seba reagujú. Prirodzene tak vzniká farebná DNA Colours of Ostrava. Každý rok trochu iné, podľa programu ročníka. Sme stále na začiatku a sami sme zvedaví, kam nás táto cesta dovedie,“ hovorí Zuzana Lednická.

Foto: Zdenko Hanout.

Lístky sú už v predpredaji

Vstupenky na Colours of Ostrava 2025 sú už v predpredaji. Štvordňový zaobstaráte za 3 490 Kč, štvordňový VIP potom za 10 990 Kč. Akcia sa uskutoční od 16. do 19. júla 2025. Pre aktuálne informácie sledujte www.colours.cz.

21. ročník Colours of Ostrava sa uskutočnil 17. až 20. júla 2024 v Dolných Vítkoviciach. Súčasťou festivalu je medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, projekcia filmov z MFF KV a množstvo divadelných predstavení a umeleckých inštalácií.

Festival sa od roku 2015 koná v areáli unikátnej, revitalizovanej, industriálnej oblasti Dolnej Vítkovice v centre Ostravy. Na ôsmich hudobných scénach vystúpi každoročne viac ako stovka kapiel, v rámci 11 scén diskusného fóra Meltingpot potom viac ako dvesto rečníkov z celého sveta.

Špeciálne služby pre návštevníkov

V projekte Colours bez bariér festival ponúka špeciálne služby pre návštevníkov so zdravotným znevýhodnením. V roku 2023 servis využilo 850 osôb s pohybovým, zrakovým alebo sluchovým postihnutím aj ľudia s poruchou autistického spektra.

Festival tradične ponúka sobotný vstup zdarma pre osoby staršie ako 65 rokov, v roku 2023 ich bolo 1216. Pravidelne sa zúčastňujú aj deti, pre ktoré festival pripravuje ČEZ Family Park so špeciálnym detským programom. V roku 2023 festival navštívilo celkom 4212 detí.

Okrem hlavného festivalu Colours team každoročne organizuje aj medzinárodný showcase festival Czech Music Crossroads pre hudobných odborníkov a voľne prístupný Art &Life festival v uliciach Ostravy. Team taktiež organizuje samostatné koncerty v priebehu celého roka na rôznych miestach SR, tento rok vystúpili v Prahe The Longest Johns a speváčka LP.

Festival Colours of Ostrava sa koná za podpory štatutárneho mesta Ostrava a Moravskosliezskeho kraja.