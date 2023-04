Colníci zachytili falošné zberateľské kartičky Pokémon za viac ako 22-tisíc eur (foto)

Bratislavskí colníci zaistili 3508 balíkov napodobenín zberateľských kartičiek Pokémon v hodnote viac ako 22-tisíc eur. Ako informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Bratislava Drahomíra Adamčíková, hliadka príslušníkov finančnej správy z CÚ Bratislava zasahovala v uplynulých dňoch v areáli na ulici Stará Vajnorská.

Zamerali sa na kontrolu motorového vozidla so slovenskou poznávacou značkou, ktorého majiteľom bol 53-ročný občan čínskej národnosti. Colníci ho vyzvali, aby sprístupnil úložný priestor a interiér vozidla, kde sa nachádzali kartónové krabice.

Hliadka pri kontrole vozidla objavila podozrivý tovar, ktorý vykazoval znaky porušovania práva duševného vlastníctva. Išlo o 3 508 balíkov zberateľských kartičiek Pokémon a 184 obalov na karty. Prepravca nevedel k nim predložiť potrebné doklady o pôvode a spôsobe nadobudnutia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ak by sa tieto karty pre deti dostali na trh a predali ako originál, škoda by predstavovala 22 692 eur,“ uviedla Adamčíková s tým, že takúto stratu vyčíslil majiteľ ochrannej známky. Vo veci realizujú ďalšie úkony, páchateľovi hrozí pokuta až do výšky 67-tisíc eur, prípadne trestné stíhanie.