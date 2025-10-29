Cirkevná spojená škola sv. Martina v Hviezdoslavove má nový Pavilón B s telocvičňou – VIDEO, FOTO

Cirkevnej spojenej škole sv. Martina v Hviezdoslavove pribudol nový Pavilón B s telocvičňou. V nedeľu ho slávnostne požehnal a otvoril bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý celebroval slávnostnú ďakovnú svätú omšu. V novootvorenom pavilóne je šesť kmeňových učební, jedna odborná učebňa, odborné kabinety a zázemie školy pre približne 175 žiakov.
V každom ročníku po dve triedy
V súčasnosti školu navštevuje 308 žiakov prvých šiestich ročníkov. V každom ročníku sú po dve triedy. Škola je dimenzovaná pre približne 500 žiakov. Tento počet má dosiahnuť do troch rokov. Cirkevnú základnú umeleckú školu Sv. Martina v Hviezdoslavove navštevuje 230 žiakov. Škola je otvorená primárne pre všetkých žiakov obce ale aj okolia bez ohľadu na vierovyznanie.
Nový pavilón sa podarilo postaviť vďaka podpore z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 1 557 710 eur bez DPH. Telocvičňa bola dobudovaná pomocou príspevku z Fondu na podporu športu 617 506 eur, čo je 70 percent celkových nákladov. Tie boli 882 151 eur, k čomu treba ešte prirátať aj daň z pridanej hodnoty.
Pomohlo aj Bratislavská arcidiecéza
Nová telocvičňa teda stála 1 058 582 eur. Chýbajúce peniaze vo výške 441 076 eur zaplatila Bratislavská arcidiecéza, ktorá sama financovala výstavbu prvého pavilónu pred piatimi rokmi vo výške približne 1,8 milióna eur. Bratislavská arcidiecéza okrem toho teraz vybudovala z vlastných zdrojov aj päť štartovacích bytov pre učiteľov v rámci podpory ich pracovného zaradenia. Duchovným správcom a koordinátorom celého projektu bol Robert Masicza.
Zriaďovateľom Cirkevnej spojenej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove je Bratislavská arcidiecéza. Škola začala napĺňať svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť 1. septembra 2021. Okrem toho vznikla aj Cirkevná základná umelecká škola sv. Martina. K 1.januáru 2022 zanikli obe školy ako samostatné subjekty a vznikla Cirkevná spojená škola sv. Martina s dvomi organizačnými zložkami – základnou školou a základnou umeleckou školou.