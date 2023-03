Ficovi sa páči čínsky mierový plán pre Ukrajinu, s Remišovou okomentovali aj stíhačky Mig-29

Predseda Smeru-SD Robert Fico sa hlási k mierovému plánu, ktorý predstavila Čína, pretože podľa jeho slov je racionálny.

„Keby sa všetky veľké krajiny správali ako Čína, dnes mohlo byť po vojne. Okamžité prímerie sa dá dosiahnuť tak, že veľké krajiny ako je Čína, Spojené štáty a Ruská federácia si sadnú za jeden rokovací stôl a budú o týchto témach rokovať,“ povedal v relácii RTVS O 5 minút 12.

Rusi z Krymu neodídu

Podľa Ficovho názoru Rusko nikdy neodíde z Krymu. Prísť musia mierové rokovania, pretože vojna môže trvať aj ďalšie tri roky. Smer-SD preto odmieta dodávky zbraní na Ukrajinu. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) Ficovi pripomenula, že čínsky mierový plán vyzýva na teritoriálnu integritu všetkých krajín.

„Viete, čo je jeho prvý bod? Výzva na dodržiavanie medzinárodného práva a teritoriálnej integrity všetkých krajín. To znamená, že odovzdajú všetky územia, ktoré okupujú – a môže byť mier aj zajtra,“ povedala. Predstavou Fica je však podľa nej to, aby sa Ukrajina vzdala a Rusko vyhralo. Poukázala na to, že Smer-SD sa často hlási k odkazu protifašistických bojovníkov SNP.

„Keby vás teraz počuli, tak sa musia v hrobe obracať. Tiež boli proti oveľa väčšiemu nepriateľovi a poskytovali im spojenci zbrane, pretože inak by nezmohli nič,“ povedala Remišová.

Stíhačky

Pripomenula Ficovi jeho výrok, že zbrane sú biznisový produkt a keď ich nepredáme my, predá ich niekto iný. „Vôbec vám vtedy nevadilo, že slovenské zbrane končili v rukách islamistických bojovníkov,“ adresovala svojmu oponentovi.

Zdôraznila, že stíhačky MiG-29 sú pre Slovensko len záťažou, pretože stoja v hangároch a zaťažujú rozpočet, pričom Ukrajincom ešte môžu pomôcť. Ficovi pripomenula, že práve Smer-SD rozhodol o tom, že sa nebudú trénovať piloti na migy a tiež o nákupe amerických stíhačiek za dve miliardy eur.

Podľa Fica rozhodnutie vlády, že stíhačky MiG-29 sa nebudú používať, je politické. Podľa neho boli plne funkčné a zmodernizované. Moderátor relácie Ficovi pripomenul, že minister obrany Jaroslav Naď povedal, že dokázali letieť vo vzduchu len 42 minút. Fico reagoval, že Naďovi nikto neverí.