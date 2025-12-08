Čínsky export v novembri stúpol o 5,9 percenta

Čínsky export po októbrovom poklese v novembri zaznamenal rast, a to napriek výraznému prepadu vývozu do Spojených štátov. Čínsky prezident Si Ťin-pching a jeho americký náprotivok Donald Trump dosiahli koncom októbra predbežné prímerie v obchodnej vojne, keď sa dohodli na pozastavení opatrení vrátane vysokých odvetných ciel.
Colný úrad krajiny v pondelok informoval, že čínsky vývoz minulý mesiac medziročne stúpol o 5,9 percenta. Export do USA v novembri medziročne klesol o 28,6 percenta. „Nižší vývoz do USA vykompenzovali dodávky do iných krajín“ uviedol C‘-čchun Chuang zo spoločnosti Capital Economics.
Novembrový rast vývozu zvýšil čínsky ročný obchodný prebytok, ktorý od začiatku roka dosiahol 1,08 bilióna dolárov (približne 928 miliárd eur).
Čínsky dovoz sa v novembri zvýšil o 1,9 percenta a dosiahol 218,6 miliardy dolárov (približne 187,38 miliardy eur).
„Oživenie exportného rastu v novembri pomáha zmierniť slabý domáci dopyt,“ povedal ekonóm spoločnosti Pinpoint Asset Management Č‘-wej Čang.