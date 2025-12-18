Biely dom schválil predaj zbraní Taiwanu v hodnote 11 miliárd dolárov

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila predaj zbraní Taiwanu v hodnote 11 miliárd dolárov (približne 10 miliárd eur). Ide o druhý vojenský obchod USA s Taiwanom od návratu Trumpa do Bieleho domu. Oznámila to vo štvrtok vláda ostrova.
Balík podľa taiwanského ministerstva zahraničných vecí zahŕňa raketové systémy HIMARS, húfnice, protitankové strely, drony aj súčiastky pre ďalšie vojenské vybavenie. Predaj zbraní ešte musí schváliť americký Kongres. Spojené štáty sú tradične najväčším dodávateľom zbraní pre Taiwan.
Vláda taiwanského prezidenta Laja Čching-teho po tlaku zo strany USA sľúbila zvýšiť výdavky na obranu na viac ako tri percentá hrubého domáceho produktu v budúcom roku a na päť percent do roku 2030.
Dodávky zbraní sú kľúčovým odstrašujúcim faktorom proti možnému útoku zo strany Číny, ktorá Taiwan považuje za súčasť svojho územia a hrozí jeho ovládnutím silou. Čína pravidelne rozmiestňuje vojenské lietadlá a bojové lode v okolí ostrova ako formu nátlaku, nejde však o otvorenú vojnu.
Taiwan síce disponuje vlastným obranným priemyslom, ale v prípade konfliktu by čelil výraznej početnej prevahe Číny, a preto zostáva vo veľkej miere odkázaný na americké zbrane.
Peking na oznámenie o predaji reagoval ostrou kritikou a krok dôrazne odsúdil. „Čína vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali princíp jednej Číny a okamžite zastavili nebezpečné kroky spojené s vyzbrojovaním Taiwanu,“ povedal vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných Kuo Ťia-kchun. Dodal, že Peking prijme „rozhodné a rázne opatrenia“ na ochranu svojej územnej celistvosti.