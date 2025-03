Cichanovská exkluzívne pre SITA: Slovensko je príkladom toho, ako môže národ prekonať minulosť a vybudovať demokraciu

Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská je symbol ženskej odvahy, odkedy sa pred niekoľkými rokmi postavila režimu bieloruského vodcu Alexandra Lukašenka.

Neúnavne bojuje za slobodu, mier a spravodlivosť vo svojej krajine, hoci bola nútená z nej utiecť. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa žien zavítala do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Po špeciálnom podujatí v rokovacej sále poskytla exkluzívny rozhovor pre agentúru SITA.

Prišli ste do Európskeho parlamentu v Štrasburgu pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa žien. Ako vnímate tento sviatok a aké pocity ste mali z udalosti na pôde Európskeho parlamentu?

Bol to pre mňa veľmi emotívny a inšpiratívny moment. Keď som stála v Európskom parlamente medzi silnými ženami z rôznych krajín, cítila som silu solidarity.

Európsky parlament bol vždy silným zástancom bieloruskej demokracie a táto udalosť bola ďalšou pripomienkou toho, že náš boj nie je len náš – je to spoločný boj za slobodu, dôstojnosť a ľudské práva.

Ženy v Bielorusku, na Ukrajine, v Iráne a na mnohých ďalších miestach vedú odpor proti diktatúre. A táto udalosť bola silným odkazom, že na ich hlase záleží, že ich odvaha je uznaná a že neprestaneme, kým každá žena, každý človek nebude môcť žiť v slobode.

Čo by ste chceli odkázať ženám na celom svete?

Nikdy nepodceňujte svoju silu. Diktátori sa boja žien, pretože vedia, že sme húževnaté, spájame ľudí a nebojujeme za seba, ale za budúce generácie. V Bielorusku boli tisíce žien zatknuté, mučené a prinútené odísť do exilu, ale naďalej bojujú. Chcem povedať každej žene: Nie si sama. Či už stojíte za svojimi právami, zvyšujete svoj hlas alebo jednoducho podporujete iných – každý čin odvahy nás približuje k lepšiemu svetu.

Bieloruská aktivistka a politička v oblasti ľudských práv, ktorá kandidovala do bieloruských prezidentských volieb v roku 2020 Sviatlana Cichanovská. Foto: archívne, SITA/Globsec

Vy sama ste symbolom ženskej odvahy, keďže ste sa v roku 2020 postavili bieloruskému prezidentovi Lukašenkovi a bojovali za svojho manžela a Bielorusov, ktorí chcú lepší život a demokratickú budúcnosť. Teraz ste na návšteve Európskeho parlamentu, jednej z hlavných inštitúcií Európskej únie. Myslíte si, že Bielorusko sa jedného dňa stane členom EÚ? Je to váš sen?

Som presvedčená, že Bielorusko bude súčasťou Európskej únie. Nie ako geopolitické rozhodnutie, ale preto, že je to vôľa bieloruského ľudu. Keď Bielorusi v roku 2020 povstali, ukázali svetu, že chcú demokraciu, ľudské práva a európsku budúcnosť. Snívam o dni, keď sa Bielorusko stane plnohodnotným členom európskej rodiny, kam historicky, kultúrne a politicky patríme. Nebude to ľahké, ale nič, za čo by stálo bojovať navždy. Cesta k členstvu v EÚ sa začína slobodným Bieloruskom, a preto v našom boji pokračujeme každý deň.

Sledujete politickú situáciu na Slovensku? Čo si o nej myslíte?

Áno, Slovensko pozorne sledujem. Vaša krajina je príkladom toho, ako môže národ prekonať svoju minulosť a vybudovať demokraciu. A dúfam, že Slovensko bude v týchto ťažkých časoch aj naďalej pevne stáť za európskou jednotou, Ukrajinou a Bieloruskom.

Sviatlana Cichanovská počas prezidentských volieb v roku 2020. Foto: archívne, SITA/AP

Aké sú vaše osobné a spoločensko-politické priania na najbližšie mesiace a zvyšok tohto roka?

Moje želanie na najbližšie mesiace je jednoduché: aby všetky demokratické krajiny zostali jednotné. Svet je v bode obratu – buď spoločne bránime demokraciu, alebo dovolíme diktátorom, aby nás rozdelili a oslabili. Pre Bielorusko je mojím želaním prepustenie politických väzňov, ukončenie represií a skutočné kroky smerom k demokracii. Nechcem, aby sa Bielorusko stalo cenou útechy pre Putina. A pre Európu ako celok dúfam, že zostaneme silní, zásadoví a nikdy neprestaneme bojovať za slobodu.