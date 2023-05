Chicago po rokoch uspelo v draftovej lotérii, z prvého miesta si môže vybrať Bedarda

Klub Chicago Blackhawks sa stal víťaznom pondelkovej lotérie a 28. júna bude počas draftu nováčikov do zámorskej NHL v americkom Nashville vyberať ako prvý.

S najväčšou pravdepodobnosťou urobí jednotku draftu z kanadského útočníka Connora Bedarda, ktorého odborníci považujú za generačný talent podobný Sidneymu Crosbymu či Connorovi McDavidovi. Druhú voľbu v drafte získal Anaheim Ducks a tretiu Columbus Blue Jackets.

Organizácia z „veterného mesta“ si doposiaľ vyberala z celkového prvého miesta v drafte iba raz – v roku 2007 si zvolila amerického útočníka Patricka Kanea. Chicago malo pritom až tretiu najvyššiu šancu, že získa prvú voľbu (11,5 %), na základe umiestnenia v základnej časti tejto sezóny.

Prekvapený Davidson

Najvyššiu šancu mal Anaheim (25,5 %) a druhý bol v tomto ohľade Columbus (13,5 %). Lotéria určila poradie na prvých 16. miestach a zahŕňala kluby, ktoré nepostúpili do play-off.

„Trochu ma to zaskočilo, lebo prvá voľba v drafte môže mať v správnom čase veľký vplyv. Dúfam, že je to aj tento prípad. Môže to zmeniť klub, mesto a celú éru v histórii. Má to veľkú váhu a význam. Bez ohľadu na to, z ktorého miesta by sme vyberali, získali by sme skvelého hráča. Je to príjemné prekvapenie a bonus, že máme prvú voľbu,“ vyhlásil generálny manažér „čiernych jastrabov“ Kyle Davidson, ktorý môže na Bedardovi postaviť nový majstrovský tím.

V desiatke môže byť aj Dvorský

Práve prvá draftová jednotka v histórii Chicaga Kane pomohla klubu k zisku troch Stanleyho pohárov (2010, 2013, 2015).

Connor Bedard bol v aktuálnej sezóne najproduktívnejší zo všetkých hráčov v juniorských súťažiach v Kanade. V drese tímu Regina Pats z WHL nazbieral 143 bodov za 71 gólov a 72 asistencií v 57 zápasoch základnej časti, v siedmich dueloch play-off si pripísal 20 bodov (10+10).

Sedemnásťročný center z Britskej Kolumbie pritom oslávi 18. narodeniny až v júli. V prvej desiatke v drafte by ho mohli doplniť Adam Fantilli, Will Smith, Leo Carlsson, Matvej Mičkov, Matthew Wood, Ryan Leonard či slovenský center Dalibor Dvorský.