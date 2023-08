Chcete získať príspevok 240 eur pre svoje dieťa? Je najvyšší čas vybrať si Union!

Union zdravotná poisťovňa pridala od augusta k doterajším 70 benefitom pre poistencov atraktívnu novinku. Rodičia detí do dvoch rokov môžu získať príspevok na plienky a produkty detskej výživy v hodnote až 240 eur ročne. Zľavy v tejto hodnote môžu získať rodičia, ktorí sú spolu so svojím dieťaťom poistení v Unione alebo majú podanú prihlášku. V Union zdravotnej poisťovni je aktuálne poistených viac ako 19 tisíc detí vo veku do dvoch rokov.

Zľava na plienky, výživu, nápoje a detskú kozmetiku

Výdavky rodín s malými deťmi sa pohybujú v stovkách eur, mnoho rodičov preto pociťuje stres z toho, ako náročné obdobie s bábätkom zvládnuť. „Chceme mladé mamičky a oteckov aspoň trošku odbremeniť, vnímame totiž, že výdavky na zariadenie detskej izby a kompletnú „výbavičku“ sú skutočne vysoké, nehovoriac o priebežných výdavkoch na plienky či špeciálnu detskú stravu. Práve preto prichádzame s novým benefitom pre rodičov v hodnote až 240 eur ročne,“ vysvetľuje hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová.

Celkový príspevok 120 eur na plienky prémiovej značky Pampers je rozdelený na dvanásť mesačných, desaťeurových príspevkov na mesačné balenie plienok. Pri každom z maximálne dvanástich nákupoch plienok v e-shope BENU lekárne sa celkový účet zníži vždy o 10 eur.

Rovnakú 10-eurovú zľavu dostanú poistenci Unionu pri nákupe dojčenských mliek, detských príkrmov, nápojov alebo kozmetiky značky HiPP pri každom nákupe nad 40 eur v e-shope BENU lekárne. Príspevok možno využiť raz mesačne, spolu maximálne dvanásťkrát, v celkovej výške 120 eur. „Veríme, že na svoje si príde každá mamička. Ak dieťatko ešte nepotrebuje príkrmy, benefit môže čerpať na špeciálnu kvalitnú kozmetiku, ponuka je skutočne široká,“ dodáva za Union zdravotnú poisťovňu Baluchová.

Ako získať benefit?

Získanie benefitu zaberie rodičom len pár minút, stačí navštíviť webstránku Unionu a postupovať podľa pokynov. O benefit môžu požiadať aj noví poistenci, ktorí ešte prihlasovacie údaje do Online pobočky nemajú. „Ak by z akéhokoľvek dôvodu prihlasovanie neprebehlo správne, odporúčame poistencom a poistenkám, nech sa kedykoľvek obrátia na naše call centrum,“ odporúča hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.

Union bol prvou zdravotnou poisťovňou, ktorá na Slovensko prišla so systémom výhod a benefitov pre svojich poistencov. Popri benefitoch na podporu prevencie a zdravého životného štýlu aktuálne tvoria významnú časť práve výhody pre rodičov a ich deti. Union poskytuje rodičom okrem iného služby licencovanej pôrodnej asistentky v domácom prostredí, príspevok 30 eur na monitor dychu, kurz plávania s bábätkom, darčekovú poukážku v hodnote 40 eur na nákup potrieb pre bábätko v e-shope Mimulo.sk a viaceré zľavy a cenné rady v špecializovaných sprievodcoch prevenciou. Prehľad výhod pre mamičky a bábätká v Union zdravotnej poisťovni, rovnako aj užitočné blogy či e-booky, nájdu záujemcovia priamo na webstránke Unionu zdravotnej poisťovne.

Informačný servis