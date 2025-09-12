Chainsaw Manova motorová píla sa naplno roztočí už na Halloween

Po rande s babou svojich snov sa schováš pred dažďom. Tam stretneš záhadnú servírku – a vzápätí si na teba brúsi zuby aj tretia… potvora. Zrazu si na roztrhanie. Doslova.
Po prvý raz sa populárny anime seriál Chainsaw Man preseká na veľké plátno v epickom dobrodružstve plnom akcie! Temný fantasy fenomén, ktorý si získal milióny fanúšikov po celom svete, prichádza s príbehom, kde brutálnu akciu vyvolajú city. Nový trailer k filmu Chainsaw Man – Reze Arc ukazuje, že Denjiho čaká zatiaľ najťažšia skúška v boji s démonmi a vedie priamo cez jeho srdce. 👉 Pozri si trailer
Tínedžer Denji kedysi pracoval ako lovec diablov pre jakuzu, v snahe splatiť dlh svojich rodičov – až kým ho jakuza nezradila. Na pokraji smrti mu život zachránil jeho milovaný diablopes Pochita. Ich spojením vznikol nezastaviteľný Chainsaw Man, ktorý vie meniť časti svojho tela na smrtiace motorové píly. Odvtedy nekompromisne likviduje stelesnenia najväčších ľudských strachov. V brutálnej vojne medzi diablami, lovcami a tajnými nepriateľmi však vstupuje do jeho sveta záhadné dievča Reze. A práve ona sa stane spúšťačom Denjiho najťažšej skúšky – skúšky z lásky vo svete, kde prežitie nepozná žiadne pravidlá.
Práve tento kontrast robí z Chainsaw Mana výnimočné anime. Síce je plný krvi, motorových píl, démonov a čierneho humoru, no zároveň rieši to, čo každý tínedžer – priateľstvo, lásku a slobodu žiť podľa svojich pravidiel. Niet divu, že sa stal globálnym fenoménom a patrí medzi najdiskutovanejšie anime počiny posledných rokov. Príďte sa presvedčiť do kina už 30. októbra.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 30. OKTÓBRA 2025
Informačný servis