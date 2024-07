Buďte za noc v Splite vďaka vlakom ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) prináša svojim zákazníkom inovatívnu možnosť cestovania. Tento nový vlakový spoj ponúka cestovateľom nielen pohodlie a spoľahlivosť, ale je aj priateľský k životnému prostrediu, čo ocenia všetci, ktorí si zakladajú na ekologických princípoch.

Priame Spojenie až do Splitu

Výkonný riaditeľ ZSSK, Peter Helexa, oslavuje úspech tejto služby, ktorá už prepravila tisíce dovolenkárov priamo do Dalmácie. „Doteraz sme previezli takmer 7-tisíc dovolenkárov na linke Bratislava – Split a viac ako 1 100 vozidiel. Aktuálne si do konca sezóny zakúpilo lístok do a zo Splitu vyše 15-tisíc cestujúcich s bezmála 2-tisíckami vozidiel, a to pred sebou máme ešte približne dva mesiace prevádzky vlakov do Splitu. Tento výsledok dokazuje, že naši zákazníci oceňujú komfort a spoľahlivosť našich služieb. Naším cieľom je neustále zlepšovať kvalitu cestovania a zážitkov už počas cesty vlakom do Chorvátska, uvádza Peter Helexa.“

Poobede nastúpite v Bratislave, cez noc sa veziete a na druhý deň ráno vystúpite priamo v Splite. Za približne 17 hodín ste komfortne, ekologicky, bezpečne a oddýchnuto pri mori. Vlak EuroNight EN 1153 z Bratislavy-Nového Mesta vyráža každú stredu, piatok a nedeľu. Opačným smerom vás vlak EN 1152 dopraví každý pondelok, štvrtok a sobotu. A to až do 4. októbra 2024.

Zaručený komfort

Vlak ponúka komfortné klimatizované vozne, ktoré poskytujú úľavu počas letných horúčav. K dispozícii sú tiež rôzne služby, ako občerstvenie a internetové pripojenie, čo zaručuje, že vaša cesta bude nielen pohodlná, ale aj produktívna. Pre tých, ktorí sa nechcú počas dovolenky vzdať svojho auta alebo motorky, ponúka ZSSK možnosť naloženia vozidla na autovozeň vo Viedni.

Foto: SITA Foto: ZSSK

Objavte Kúzlo Splitu

Split, je mesto, ktoré skvelo kombinuje históriu s modernou kultúrou, prirodzenými krásami a živou zábavou, čo ho robí ideálnym miestom pre vašu letnú dovolenku. História sa tu snúbi s príjemnými plážami a bohatým kultúrnym životom, čo predstavuje lákavú ponuku pre každého návštevníka.

Všetky potrebné informácie o vlakoch do Splitu, vrátane možností kúpy lístkov, nájdete na oficiálnych stránkach ZSSK – Split. Nechajte sa unášať krásami Dalmácie pohodlne a s ohľadom na životné prostredie!