Vysoké Tatry: Tatranský ľadový dóm na Hrebienku je od dnes otvorený pre verejnosť

Unikátne dielo z ľadu, ktoré vzniklo pod rukami dvadsiatich umeleckých sochárov a rezbárov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Nemecka pod vedením Slováka Adama Bakoša môže od dnes obdivovať verejnosť už tradične na Hrebienku vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1285 m.

„Majstri nám pripravili z ľadu očarujúcu stavbu s úžasne vypracovanými detailmi. Verím, že Tatranský ľadový dóm pritiahne turistov a návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia či už blízkeho alebo vzdialeného. Ak chce človek zažiť niečo fascinujúce a odniesť si zážitok, návšteva tohto miesta na Hrebienku vo Vysokých Tatrách to jednoznačne zaručí,“ uviedla generálna riaditeľka národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

Foto: Slovakia Travel

Stavba pozostáva z 1800 ľadových blokov, ktoré vážia spolu 225 ton. Dóm je umiestnený v kupole s priemerom 25 metrov, v ktorej sa udržiava stála teplota -3 až -10°C. Tento rok je ľadový dóm venovaný spomienke na pápeža Jána Pavla II. „Z pohľadu cestovného ruchu sa tento Ľadový dóm stal jednou z najnavštevovanejších atrakcií na Slovensku. A to je krásnym príkladom ako prilákať návštevníkov do už aj tak zaujímavých a krásnych Vysokých Tatier. Som rád, že ministerstvo cestovného ruchu a športu mohlo prispieť finančne cez dotáciu oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Vysoké Tatry na prípravu tohto nádherného diela,“ povedal Marek Harbuľák, štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu a športu.

Dóm je pre verejnosť dostupný do 21. apríla budúceho roka, návštevníci sa k nemu dostanú v priebehu niekoľkých minút pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca. V prípade priaznivého zimného počasia môžu cestu z Hrebienka naspäť do Starého Smokovca absolvovať aj na 2,5 km dlhej sánkarskej dráhe. „Tatry sú akýmsi symbolom, nielen pre domácich, ale aj zahraničných turistov. A ja som nesmierne rada, že Tatranský ľadový dóm pokračuje vo svojej tradícií už 12. rok, pretože aj toto miesto je jednou z hlavných dominánt, ktorá počas zimných mesiacov priláka návštevníkov do nášho regiónu,“ uzavrela Lucia Blašková, výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry.

