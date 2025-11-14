Voľno počas 17. novembra? Vyrazte na jednodňový výlet do Brna. Tipy+gastro

Deň boja za slobodu a demokraciu je ideálnou príležitosťou na výlet. A čo tak stráviť voľno spoznávaním? Zaujímavé miesta vás čakajú len hodinku a pol od Bratislavy, a to v druhom najväčšom meste Česka. Brno ponúka nečakané spojenie histórie, modernej kultúry a gurmánskych zážitkov.
1. Hrad Špilberk
Hrad Špilberk je dominantou Brna, ktorá sa vypína na zalesnenom vrchu v tesnej blízkosti historického centra. Jeho počiatky siahajú do 13. storočia, kedy ho nechal vybudovať český kráľ Přemysl Otakar II. ako sídlo moravských markgrófov. V priebehu stáročí sa jeho funkcia menila. Dnes je v jeho priestoroch umiestnené Múzeum mesta Brna, ktoré ponúka stály prehľad o dejinách mesta, umeleckých smeroch aj architektúre.
Jedným z najpútavejších miest na hrade sú kazematy, čo sú podzemné väzenské priestory, ktoré dodnes pôsobia chladne a stiesnene, čím autenticky približujú atmosféru 18. a 19. storočia. Okrem historických expozícií hrad ponúka aj nádherný výhľad na celé mesto, ktorý si najlepšie vychutnáte z hradnej veže. Areál je obklopený parkmi a romantickými vyhliadkami, ktoré potešia aj milovníkov fotografovania alebo tých, čo si radi vychutnajú chvíľu ticha s výhľadom na mesto.
2. Katedrála svätého Petra a Pavla (Petrov)
Táto katedrála je duchovným aj vizuálnym centrom Brna. Nachádza sa na vrchu Petrov a jej dve štíhle neogotické veže tvoria nezameniteľnú siluetu mesta, ktorú nájdete aj na českej desaťkorunovej minci. Pôvodne románska bazilika bola prestavaná v baroku a neskôr v štýle neskorej gotiky a neogotiky. Katedrála je zároveň sídlom brnianskeho biskupstva.
Jednou z najznámejších tradícií spojených s touto stavbou je skutočnosť, že zvony bijú poludnie už o 11:00. Interiér chrámu je bohatý a monumentálny, no zároveň tichý a pokorný. Možno navštíviť aj veže, z ktorých možno sledvoať krásny výhľad na hrad Špilberk a historické jadro mesta.
3. Námestie Svobody a brniansky orloj
Hlavné námestie Brna – náměstí Svobody – je centrom diania a miestom, kde sa odohráva väčšina verejných podujatí. Námestie vzniklo už v stredoveku a obklopujú ho historické budovy rôznych štýlov – od renesancie cez baroko až po funkcionalizmus. V jeho strede sa nachádza najdiskutovanejšia moderná dominanta Brna – brniansky orloj. Ide o čierny žulový stroj v tvare projektilu.
Námestie je obľúbeným miestom stretnutí, nájdete tu množstvo kaviarní, obchodov a kultúrnych akcií. V predvianočnom období je centrom vianočných trhov a rozsvietenia stromčeka, čo priťahuje tisíce návštevníkov.
4. Stará radnica a brniansky drak
Stará radnica, najstaršia svetská stavba v Brne, stojí len niekoľko minút chôdze od námestia Svobody. Je známa najmä svojimi legendami. V priechode do budovy visí „brniansky drak“ – vypreparovaný krokodíl, ktorý podľa legendy kedysi terorizoval obyvateľov mesta. Vedľa neho visí drevené koliesko, ktoré vraj vyrobil istý mlynár za jedinú noc. Oba artefakty sú symbolmi brnianskeho folklóru a zároveň turistickou atrakciou.
Z veže Starej radnice je možné vystúpiť na vyhliadkovú plošinu, ktorá ponúka ďalší výhľad na mesto. V budove sa dnes nachádza aj turistické informačné centrum.
5. Zelný trh a Labyrint pod Zelným trhem
Zelný trh, známy aj ako „Zelňák“, patrí medzi najstaršie fungujúce trhoviská v strednej Európe. Jeho história siaha až do 13. storočia. Okrem sezónneho predaja ovocia, zeleniny, kvetov a miestnych výrobkov sa tu nachádza aj barokový morový stĺp, ktorý bol postavený ako symbol vďaky po prekonaní morovej epidémie.
To, čo robí túto lokalitu výnimočnou, je však to, čo sa nachádza pod zemou. Labyrint pod Zelným trhem je súbor historických pivníc, skladov a chodieb, ktoré v minulosti slúžili na uchovávanie potravín, vína či piva. Dnes sú prístupné verejnosti v rámci komentovaných prehliadok. Chodby sú osvetlené, chladné a doplnené o inštalácie, ktoré približujú život stredovekých obchodníkov.
6. VIDA! Science centrum
Ak máte chuť na moderný a interaktívny zážitok, navštívte VIDA! science centrum. Nachádza sa v areáli výstaviska BVV a patrí medzi najväčšie vedecké centrá v Česku. Centrum ponúka viac než 180 interaktívnych exponátov, ktoré hravou formou vysvetľujú princípy fyziky, chémie, biológie či astronómie.
Pre deti aj dospelých sú pripravené simulátory hurikánu, robotické experimenty, laserové steny, 3D kino a rôzne vedecké workshopy. Je to ideálne miesto, kde stráviť popoludnie po prehliadke mesta, najmä ak cestujete s rodinou.
7. Vila Tugendhat (UNESCO)
Jeden z najvýznamnejších príkladov funkcionalistickej architektúry na svete sa nachádza práve v Brne. Vila Tugendhat, postavená v roku 1930 podľa návrhu svetoznámeho architekta Ludwiga Miesa van der Rohe, bola zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 2001. Jej revolučný dizajn, otvorené priestory, sklenené steny, luxusné materiály a technológie predbehli svoju dobu.
Vila je sprístupnená verejnosti, ale vstup je možný len na základe rezervácie niekoľko týždňov vopred. Ak sa Vám nepodarí získať vstupenku do interiéru, môžete si prejsť záhradu a exteriéry, ktoré ponúkajú nádherný výhľad na mesto.
8. Kapucínska hrobka
Táto sakrálna lokalita sa nachádza pod kostolom Nájdenia svätého Kríža na Kapucínskej ulici, len pár krokov od centra. Hrobka je známa tým, že v nej prirodzene mumifikované telá kapucínskych mníchov a významných dobrodincov ležia vystavené v pôvodnej polohe, niektoré aj s rukami zopätými v modlitbe.
Mnísi verili v pokoru pred smrťou a v jednoduchý prechod do večnosti, preto boli pochovávaní bez rakiev, na tehly. Atmosféra v hrobke je silná, mystická a zároveň poučná – ide o jedinečný kultúrny a historický zážitok. Hrobka je prístupná verejnosti a nachádza sa len niekoľko minút od Zelného trhu.
9. Moravská galéria
Druhá najväčšia galéria v Českej republike patrí k hlavným kultúrnym inštitúciám Brna. Galéria spravuje niekoľko objektov, no najvýznamnejšími sú Palác Pražákov a Místodržitelský palác. Ponúka bohaté zbierky výtvarného umenia od stredoveku až po súčasnosť, vrátane diela Alfonsa Muchu či Františka Kupku.
Pravidelne tu prebiehajú aj medzinárodné výstavy, interaktívne inštalácie, dizajnérske festivaly a tematické akcie. Vstup do stálej expozície je zadarmo, čo z nej robí ešte atraktívnejšie miesto na krátku umeleckú zastávku počas dňa.
Tu si skutočne zamaškrtíte…
1. Lokál U Caipla
Tento podnik patrí do známej siete Lokál, ktorá sa zameriava na klasickú českú kuchyňu v modernom a čistom prevedení. Všetky jedlá sa pripravujú denne z čerstvých surovín, bez polotovarov. Nájdete tu sviečkovú na smotane s knedľou, hovädzí guláš, viedenský rezeň, pečené koleno, tlačenku aj vývar ako od babičky. Atmosféra je tradičná krčmová, ale čistá, moderná a príjemná.
🗺 Adresa: Kozí 3, Brno-střed
💡 Tip: Dajte si aj tankové pivo – čapuje sa tu Pilsner Urquell ako z učebnice.
2. Švejk Restaurant U Formana
Reštaurácia inšpirovaná slávnym vojakom Švejkom ponúka klasiku na českom vidieku – všetko, čo si predstavíte pod pojmom „poctivá česká kuchyňa“. Veľké porcie, kačacie stehno s kapustou, sviečková, guláš, grilovaná krkovička či bramboráky. Interiér pripomína klasickú hospodu s drevom, karikatúrami a humorom.
🗺 Adresa: Hlinky 40, Brno
💡 Tip: Večere sú tu obľúbené aj medzi domácimi, odporúčame rezerváciu.
3. Starobrněnská pivovarská reštaurácia
Nachádza sa priamo v areáli Starobrněnského pivovaru, kde môžete spojiť tradičné jedlo s ochutnávkou miestneho piva. Na jedálnom lístku nechýba sviečková, vepřo knedlo zelo, kačacie hody či pečené rebrá. Kuchyňa je klasická česká s dôrazom na výdatnosť a výborné kombinácie s pivom.
🗺 Adresa: Mendlovo náměstí 158/20, Brno
💡 Tip: Viete si tu aj objednať prehliadku pivovaru Starobrno – ideálny dvojitý zážitok.
4. Restaurace U Dřevěného orla
Malý rodinný podnik s dlhoročnou tradíciou, ktorý sa špecializuje na klasickú moravsko-českú kuchyňu. Jedlá ako domáce knedle, bravčové na čiernom pive, kačica s červenou kapustou či bryndzové halušky (často v špeciálnom menu) robia z tohto miesta výnimočný zážitok. Atmosféra je tichšia, takmer rustikálna.
Adresa: Orlí 16, Brno
💡 Tip: Reštaurácia býva plná v čase obeda – ideálna je rezervácia alebo skorší príchod.
5. Pivnice Pegas
Tradičná česká pivnica a minipivovar priamo v centre Brna. Jedlá sú pripravené podľa klasických receptúr a porcie bývajú štedré. Nájdete tu vyprážaný syr, sviečkovú, tatarák, cesnačku aj domáce koláče, všetko podávané s vlastným pivom Pegas, ktoré sa varí na mieste.
Adresa: Jakubská 4, Brno
💡 Tip: Ochutnajte ich polotmavý špeciál – výborne sa hodí k pečenému mäsu.