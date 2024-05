Tri aplikácie, ktoré vám uľahčia život pri cestovaní

Tipy na to, ako si cestovanie užiť ešte viac. Spoznajte aplikácie, vďaka ktorým máte informácie o dovolenke na jednom mieste, náklady pod drobnohľadom a s domácimi sa bez problémov dorozumiete. Vyskúšajte ich nielen v telefóne, ale aj v smart hodinkách.

1. aplikácia pri cestovaní: S TripIt máte všetko na jednom mieste

Aplikácia TripIt pomáha organizovať a spravovať cestovné plány. S TripIt napríklad môžete:

Vytvoriť prehľadný cestovný plán : aplikácia si z vášho e-mailu či kalendára prevezme dáta o letenkách, hoteloch, požičaní auta a o iných rezerváciách. To všetko potom vidíte v prehľadnom cestovnom pláne.

: aplikácia si z vášho e-mailu či kalendára prevezme dáta o letenkách, hoteloch, požičaní auta a o iných rezerváciách. To všetko potom vidíte v prehľadnom cestovnom pláne. Sledovať lety: aplikácia vás upozorní na akékoľvek informácie v spojitosti s vaším letom. Napríklad na zmeny letových časov, brán či iné.

aplikácia vás upozorní na akékoľvek informácie v spojitosti s vaším letom. Napríklad na zmeny letových časov, brán či iné. Zdieľať plány s ostatnými: všetky otázky nájdu spolucestujúci na jednom mieste – v aplikácii.

TripIt zatiaľ nemá samostatnú aplikáciu pre smart hodinky, avšak ponúka integráciu s kalendárom a upozorneniami, ktoré môžete používať aj v smart hodinkách.

2. aplikácia pri cestovaní: S Google Translate sa dohovoríte po celom svete

Google Translate nie je obyčajný prekladač viet. Konverzujte s ním plynulo v cudzom jazyku pomocou hlasových správ.

Funguje to jednoducho. Nahráte hlasovú správu v slovenčine, prekladač ju preloží do vami zvoleného jazyka a vy ju jednoducho nahlas prehráte počúvajúcemu. Skúste takto komunikovať cez smart hodinky. Stačí mať nainštalovanú aplikáciu Google Translate vo svojom smartfóne a ten zosynchronizovaný so smart hodinkami.

TIP

Vďaka tejto aplikácii dokážete prekladať aj menu, stačí nasnímať akúkoľvek stránku pri používaní aplikácie a tá vám ju hneď preloží do slovenčiny. Funkcia prekladu pomocou fotoaparátu funguje spoľahlivejšie, ak si menu vyfotíte než pri obyčajnom snímaní. Skúste aj ďalšie vychytávky, ako s Google Translate pracovať.

3. aplikácia pri cestovaní: So Splitwise máte účty s kamarátmi vyrovnané

Poznáte to, raz platíte vy, raz kamaráti a potom príde čas zúčtovania. Tu prichádza na pomoc Splitwise, s ktorým si na dovolenke nemusíte prehnane zaťažovať mozgové závity pri zložitých výpočtoch. Jednotlivé položky vám rozpočíta podľa rovného dielu a pracuje aj s rôznymi menami.

Funguje to jednoducho:

Vytvorte si skupinu: zahrňte do nej ľudí, ktorí na dovolenke budú. Zadávajte výdavky: môže tak urobiť hocikto zo skupiny. Rozdelenie: Splitwise automaticky vypočíta, kto dlží koľko a komu.

Aplikácia existuje zatiaľ pre mobily, prepojenie s hodinkami však funguje. Stačia vaše Samsung Watch alebo iné smarthodinky a máte prehľad o tom, komu koľko dlžíte doslova po ruke. Cestujte inteligentne – cestujte so smart hodinkami.

Informačný servis