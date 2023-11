Toto je TOP 8 európsykch miest ideálnych pre digitálnych nomádov

Objavte osem európskych miest, ktoré sú rajom pre digitálnych nomádov, pretože ponúkajú dokonalú kombináciu kultúry, komfortu a pripojenia, referuje prieskum Travel Far and Wide.

8. Viedeň, Rakúsko

Jediné rakúske mesto na zozname nie je v žiadnom prípade najdostupnejším európskym mestom pre bežného cestovateľa, ale pre expatov vo Viedni je to inak. Viedeň je vynikajúcim miestom pre expatov, vďaka svojej vysoko hodnotenej kvalite života, čo ju pravidelne umiestňuje na popredné priečky v celosvetových rebríčkoch. Mesto sa môže pochváliť čistým a bezpečným prostredím, vynikajúcou infraštruktúrou a bohatým kultúrnym životom, čo z neho robí ideálne miesto pre život. Priemerné náklady na prenájom jednej izby v zdieľanom byte sú 800 až 900 eur.

7. Štuttgart, Nemecko

Šieste najväčšie mesto v Nemecku je ďalšou obľúbenou destináciou pre emigrantov, ktorí hľadajú lepšiu kvalitu života. Mesto získalo najvyššie hodnotenie za pešiu dostupnosť a štyri z piatich bodov za nočný život. Toto juhonemecké mesto je výrazne lacnejšie ako jeho švajčiarske náprotivky, ale má relatívne najhorší index bezpečnosti.

6. Kodaň, Dánsko

Hlavné mesto Dánska je čoraz obľúbenejšou cestovateľskou destináciou – milióny turistov ročne navštívia nádherné záhrady, historické paláce a fascinujúce múzeá. Kodaň však svojím šarmom priťahuje viac expatov ako kedykoľvek predtým, a to vďaka bezpečným uliciam, vysokému skóre šťastia a vysokým priemerným mzdám – vyše 4.000 eur mesačne.

5. Mníchov, Nemecko

Mníchov má povesť nemeckého mesta zábavy vďaka miliónom turistov, ktorí sem každoročne prichádzajú zažiť búrlivé oslavy Oktoberfestu. Napriek tomu je toto historické mesto skvelým miestom aj pre ľudí, ktorí sa chcú presťahovať. Index bezpečnosti je na solídnej úrovni, pričom priemerná cena mesačnej cestovnej karty je len 63 eur. Mníchov získal najvyššie hodnotenie za nočný život a index šťastia je hodnotený vysoko.

4. Praha, Česká republika

Zabudnite na všetko, čo si myslíte, že viete o Prahe. Áno, je to jedna z najobľúbenejších európskych destinácií pre rozlúčky so slobodou, ale to hrá v prospech mesta, pokiaľ ide o nočný život. V čom Praha vyniká, je faktor cenovej dostupnosti. Je to najlacnejšie mesto z nášho zoznamu, ak hovoríme o prenájme jednoizbového bytu v priemere za 900 eur mesačne. Platy sú výrazne nižšie ako vo Švajčiarsku a Rakúsku, ale mesačné cestovanie vás môže vyjsť len na 22 eur.

3. Bern, Švajčiarsko

Hlavné mesto Švajčiarska je jedným z kľúčových obchodných centier Európy, preto nie je prekvapením, že práve tu sú tu najvyššie priemerné platy – 6000 eur. Priemerné nájomné je takmer o polovicu nižšie ako v Zürichu, a to 1200 eur, pričom mierne lacnejšie sú aj cestovné a mesačné životné náklady. Bern je postavený okolo križovatky pozdĺž rieky Aare a niektoré oblasti pochádzajú z 12. storočia, čo z neho robí skvelé miesto pre milovníkov histórie a architektúry.

2. Lausanne, Švajčiarsko

Ak je zo štúdie Travel Far and Wide niečo zrejmé, tak to, že Švajčiarsko by mohlo byť najpríjemnejšou krajinou v Európe pre emigrantov, ktorí hľadajú lepšiu kvalitu života – aj keď toto mesto sa len tesne nedostalo na prvé miesto. Lausanne získalo najvyššie hodnotenie za šťastie, nočný život a pešiu dostupnosť, zatiaľ čo bezpečnosť má horšie hodnotenie ako mesto, ktoré sa umiestnilo na prvej priečke. Expati majú mesačný plat 5 500 eur a životné náklady 3 500 eur mesačne.

1. Helsinki, Fínsko

Helsinki sú oficiálne najlepším európskym mestom pre emigrantov, pretože získali vysokú známku bodov za bezpečnosť a perfektné hodnotenie za spokojnosť, pešiu dostupnosť a nočný život. Náklady na verejnú dopravu sú prekvapivo primerané, zatiaľ čo priemerný prenájom jednej izbe v zieľanom byte stojí v priemere 900 eur mesačne – čo je podstatne menej ako v prípade iných miest v našom zozname. Mesačné náklady na bývanie sa pohybujú okolo 2 600 eur, zatiaľ čo priemerný plat je 3 200 eur, z čoho vám zostáva viac peňazí na iné výdavky.