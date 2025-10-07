TOP 5 skrytých pokladov Kanárskych ostrovov, ktoré pozná len málokto

Kanárske ostrovy – pre mnohých synonymum slnka, pláží a hotelových rezortov. No za známymi menami ako Playa de las Américas či Maspalomas sa skrývajú miesta, ktoré ešte neskazil turistický ruch. Tiché a autentické lokality, kde sa čas spomalil a príroda je dychberúca. V tomto článku Vám predstavíme 5 menej známych, no čarovných miest na Kanárskych ostrovoch, ktoré rozhodne stoja za to, aby ste ich objavili.
1. Les La Llanía
Na malom, no nádherne nedotknutom ostrove El Hierro sa nachádza jeden z najmagickejších lesov súostrovia – La Llanía. Ide o zelený raj, kde sa prelínajú tajomné hmlové oblaky, porasty vavrínovca a cestičky, ktoré Vás zavedú k vyhliadkam na krátery, oceán i husté lesy. Chôdza týmto miestom pôsobí skoro ako meditácia.
V lesoch ako je tento si človek uvedomí, aké vzácne sú miesta, kde sa môžete úplne odpojiť od civilizácie. Trasy sú dobre značené, rôznej náročnosti, a aj počas hlavnej sezóny tu stretnete len zopár návštevníkov.
Vedeli ste, že…?
El Hierro je prvý ostrov v Európe, ktorý sa stal energeticky sebestačným. Celý ostrov funguje len na obnoviteľných zdrojoch energie, a to najmä vďaka vetru a vode!
2. Jaskyňa Cueva de los Verdes
Zdanlivo nehostinný, sopečný ostrov Lanzarote v sebe ukrýva prekvapenie, ktoré sa nachádza hlboko pod zemou. Cueva de los Verdes je dômyselný systém lávových tunelov, ktoré vznikli pred viac ako 3 000 rokmi po výbuchu sopky Monte Corona. Vstupom do tejto jaskyne sa ocitnete v inom svete – hra svetla a tieňa, prírodná akustika a neskutočné tvary lávových stien Vás pohltia.
Vedeli ste, že…?
Časť lávového tunelu tvorí aj koncertná sála s výnimočnou akustikou, kde sa príležitostne konajú hudobné vystúpenia priamo v jaskyni.
3. Skalný útvar Roque de Agando
Na ostrove La Gomera, známeho svojimi nedotknutými lesmi a dramatickými horami, sa majestátne týči Roque de Agando, čo je skalný útvar, ktorý pripomína zúbky draka vyčnievajúce zo zeme. Táto sopečná ihla je ikonou ostrova a už odpradávna bola považovaná za posvätné miesto pôvodnými obyvateľmi – Guančami.
Prístup je jednoduchý, dá sa sem dostať autom alebo turistickými chodníkmi, a výhľady odtiaľ sú doslova pohľadnicové. V okolí Roque de Agando sa nachádza Národný park Garajonay, kde nájdete vavrínové lesy.
📌 Vedeli ste, že…?
La Gomera je jediným miestom na svete, kde sa ešte používa pískací jazyk El Silbo, ktorým si miestni medzi sebou pískaním odovzdávajú správy cez hory a údolia!
4. Pláž Playa de Benijo
Zatiaľ čo juh Tenerife je známy hotelmi a preplnenými plážami, severovýchod ostrova ukrýva poklad, o ktorom vedia len znalci – Playa de Benijo. Táto pláž s čiernym sopečným pieskom, mohutnými skalnými útvarmi a dramatickým príbojom je ako vystrihnutá z fantasy filmu. Je to miesto, kde dominuje príroda.
Najkrajší je západ slnka, keď sa slnko ponára za špicaté skaly v mori a obloha hrá všetkými odtieňmi oranžovej a fialovej. Playa de Benijo je ideálna na prechádzku a fotografovanie, nie však na kúpanie, kvôli silným prúdom.
Vedeli ste, že…?
Miesto sa nachádza pri Anaga Rural Park, ktorý je biosférickou rezerváciou UNESCO a je domovom mnohých endemických druhov rastlín i zvierat.
5. Opustená dedinka Chamorga
V úplnom cípe ostrova Tenerife, kde končia cesty a začína divoká príroda, leží Chamorga – zabudnutá dedinka na konci sveta. Tu sa cítite, akoby ste cestovali v čase. Domy sú kamenné, niektoré opustené, iné stále obývané niekoľkými staršími obyvateľmi. Vzduch tu vonia po eukalypte a soli z mora.
Chamorga je ideálnym východiskovým bodom pre turistiku v oblasti Anaga, kde nájdete starodávne chodníčky, výhľady na priepasti a oceán, aj zvyšky pôvodnej kanárskej architektúry.
Vedeli ste, že…?
Chamorga bola kedysi dôležitou zastávkou pastierov a obchodníkov, no dnes tu žije menej než 25 obyvateľov a niektoré domy slúžia ako prístrešky pre turistov.