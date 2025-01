Tipy na najkrajšie zimné túry aj s deťmi po celom Slovensku

Zima na Slovensku prináša jedinečné zážitky, ktoré nemožno zažiť v žiadnom inom ročnom období. Pre rodiny s deťmi môže byť zimná turistika skvelou príležitosťou, ako tráviť čas na čerstvom vzduchu a spoznávať krásy slovenských hôr. Preto sme pre vás pripravili výber 10 najkrajších zimných túr, ktoré sú nenáročné a zvládnu ich aj tí najmenší turisti.

1. Hrebienok – Vysoké Tatry

Dĺžka trasy: 3 km (tam a späť)

Čas: 1,5 hodiny

Východiskový bod: Starý Smokovec

Náročnosť: ľahká

Táto trasa patrí medzi najobľúbenejšie zimné výlety vo Vysokých Tatrách. Výstup na Hrebienok je nenáročný a zvládnu ho aj malé deti.

Začína sa v Starom Smokovci, odkiaľ vedie široká asfaltová cesta, ktorá je počas zimy často pokrytá snehom, no pravidelne udržiavaná. Ak by ste chceli cestu deťom trochu spestriť, môžete využiť aj pozemnú lanovku, ktorá premáva zo Starého Smokovca na Hrebienok.

Po príchode na Hrebienok sa môžete vydať smerom k Rainerovej útulni, najstaršej vysokohorskej chate vo Vysokých Tatrách. V zime sa okolo nej vytvárajú nádherné zamrznuté vodopády, ktoré sú jedným z hlavných lákadiel tejto trasy. Celkový čas výletu je približne hodina a pol, pričom cesta vedie miernym stúpaním a späť je to pohodlný zostup.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

2. Kvačianska dolina – Chočské vrchy

Dĺžka trasy: 6 km (tam a späť)

Čas: 3 hodiny

Východiskový bod: Obec Kvačany

Náročnosť: ľahká

Kvačianska dolina je malebná roklina, ktorá ponúka krásne výhľady, drevené mostíky a potôčik lemujúci trasu. Túra sa začína v obci Kvačany, kde môžete zaparkovať auto. Cesta vedie po širokej lesnej ceste, ktorá je mierne zasnežená a vhodná aj pre deti. Počas cesty sa vám naskytnú krásne výhľady na dolinu a pri troche šťastia môžete vidieť aj zamrznuté kaskády, ktoré sa tvoria na skalných stenách.

Najväčšou atrakciou tejto trasy sú historické mlyny Oblazy, ktoré sú zasadené v srdci doliny. Mlyny pôsobia ako z rozprávky, najmä keď sú pokryté snehom. Deti tu môžu preskúmať staré drevené mechanizmy a okolité drevené mostíky. Celá trasa je nenáročná, trvá približne tri hodiny a ponúka skvelú zimnú atmosféru.

Foto: https://www.visitliptov.sk/

3. Popradské pleso – Vysoké Tatry

Dĺžka trasy: 8 km (tam a späť)

Čas: 3 hodiny

Východiskový bod: Štrbské Pleso

Náročnosť: stredná

Štrbské Pleso je ideálnym východiskovým bodom pre zimnú turistiku vo Vysokých Tatrách. Trasa k Popradskému plesu je nenáročná, vedie po širokej lesnej ceste a je dobre označená. Prechádzka cez zasnežený les je zážitkom sama o sebe a počas cesty sa vám otvoria nádherné výhľady na okolité štíty.

Popradské pleso je v zime často zamrznuté, čo vytvára nádherný pohľad. Pri plese sa nachádza horská chata, kde sa môžete zahriať teplým čajom alebo občerstvením. Táto túra je ideálna pre rodiny s deťmi, ktoré už zvládajú dlhšie prechádzky.

Foto: SITA

4. Čingov – Slovenský raj

Dĺžka trasy: 5 km (tam a späť)

Čas: 2 – 2,5 hodiny

Východiskový bod: Čingov, parkovisko

Náročnosť: ľahká

Táto nenáročná zimná túra vedie popri rieke Hornád, ktorá sa v zime často pokrýva ľadom a vytvára nádherné scenérie. Trasa začína v turistickom centre Čingov, kde môžete zaparkovať a vybrať sa po dobre značenom chodníku vedúcom pozdĺž rieky. Pre deti je táto trasa ideálna, keďže ponúka množstvo zaujímavých miest – zasnežené brehy, drevené mostíky a viaceré výhľady na zamrznuté meandre Hornádu.

Prechod Prielomom Hornádu je v zime pohodový, no treba si dať pozor na zľadovatené úseky, najmä v miestach, kde je chodník užší a vedie blízko pri rieke. Odporúča sa mať so sebou turistické palice a v prípade poľadovice aj mačky na topánky. Po približne 2,5 kilometroch sa dostanete k rázcestiu Letanovský mlyn, kde môžete urobiť krátku prestávku a vychutnať si výhľady na rieku. Potom sa tou istou trasou vrátite späť do Čingova.

Táto túra je ideálna na rodinný zimný výlet, pretože ponúka nenáročný terén, krásnu prírodu Slovenského raja a zároveň možnosť spoznávať jedno z najkrajších miest regiónu.

Foto: https://www.npslovenskyraj.sk/

5. Jánošíkove diery (dolné) – Malá Fatra

Dĺžka trasy: 4 km (okruh)

Čas: 2 hodiny

Východiskový bod: Obec Terchová, Biely Potok

Náročnosť: ľahká

Jánošíkove diery sú jednou z najvyhľadávanejších turistických atrakcií v Malej Fatre, a to počas celého roka. V zime však získavajú špeciálnu atmosféru, keď sa rebríky a mostíky pokryjú ľadom a vytvoria krásne scenérie zamrznutých vodopádov. Trasa začína v časti Biely Potok pri Terchovej, kde sa dá pohodlne zaparkovať.

Dolné diery sú najľahšou časťou Jánošíkových dier a zvládnu ich aj menšie deti. Trasa vedie úzkou roklinou, popri potoku, cez niekoľko drevených mostíkov a malých zamrznutých kaskád. Po ceste je veľa miest, kde sa môžete zastaviť a vychutnať si krásu zasneženej prírody. Po absolvovaní okruhu sa môžete vrátiť späť do Bieleho Potoka a ukončiť túru.

Foto: https://www.hotel-diery.sk/

6. Hrad Pajštún – Malé Karpaty

Dĺžka trasy: 6 km (tam a späť)

Čas: 3 hodiny

Východiskový bod: Borinka

Náročnosť: ľahká

Výstup na Pajštún je obľúbenou voľbou nielen počas leta, ale aj v zime, keď je okolie hradu pokryté snehom. Túra sa začína v obci Borinka, kde môžete zaparkovať a vydať sa po značenej turistickej trase. Stúpanie je mierne a zvládnu ho aj menšie deti.

Po príchode k hradu Pajštún sa naskytne krásny výhľad na zasnežené Malé Karpaty a okolie Bratislavy. Hradné múry pôsobia majestátne, najmä keď sú pokryté snehom. Pri hrade je dostatok priestoru na krátky oddych alebo piknik. Cesta späť vedie tou istou trasou, a celkový čas túry je približne tri hodiny.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

7. Herľany – Slanské vrchy

Dĺžka trasy: 5 km (tam a späť)

Čas: 2,5 hodiny

Východiskový bod: Herľany

Náročnosť: ľahká

Táto zimná túra vo východnej časti Slovenska vedie na malebné Rankovské skaly, ktoré ponúkajú krásny výhľad na zasnežené Slanské vrchy a okolité doliny. Trasa začína v známej kúpeľnej obci Herľany, kde môžete obdivovať svetoznámy gejzír, ktorý v minulosti striekal každých pár hodín a v zime zamŕzal do krásnych ľadových útvarov. Aj keď už nefunguje pravidelne, stojí za pozornosť.

Cesta na Rankovské skaly vedie po mierne stúpajúcom lesnom chodníku, ktorý je dobre značený. Prechádzate cez les, ktorý je počas zimy nádherne pokrytý snehom a vytvára čarovnú atmosféru. Výstup nie je náročný, zvládnu ho aj menšie deti, no odporúča sa pevná obuv a v prípade poľadovice aj turistické retiazky.

Po príchode na vrchol vás odmení nádherný panoramatický výhľad na celé okolie, pričom na Rankovských skalách je dostatok miesta na krátky oddych a občerstvenie. Počas cesty späť sa môžete zastaviť pri gejzíre a objaviť aj okolie kúpeľov, ktoré v zime ponúka pokoj a relax.