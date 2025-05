Tip na výlet: Objavujte Malé Karpaty so Smolenickou fčelou

Vďaka kyvadlovej doprave môžu turisti objavovať krásy Smoleníc aj bez auta – jednoducho, pohodlne a ekologicky.

Vláčikom po celých Smoleniciach

Obľúbené turistické miesto pod Malými Karpatmi opäť ponúka pohodlný spôsob dopravy pre všetkých výletníkov. Od 31. mája do 31. augusta budú počas víkendov premávať minibusy medzi Železničnou stanicou Smolenice a hlavnými atrakciami obce.

Služba s názvom Smolenická fčela prepojí stanicu s centrom, Včelárskou záhradou a parkoviskom Jahodník, a to úplne zadarmo.

Cestovný poriadok je zosúladený s vlakovými spojmi, čím sa návštevníkom ponúka komfortný prechod od verejnej dopravy priamo k pamiatkam. Presné časy nájdete na krajzazitkov.sk.

Udržateľnosť na prvom mieste

Projekt realizuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj v spolupráci s oblastnou organizáciou Trnava Tourism. Cieľom je podpora udržateľného cestovného ruchu a motivácia návštevníkov, aby namiesto áut využívali verejnú dopravu.

Ako zdôrazňuje výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová, dobré vlakové spojenie so Smolenicami je základom, no práve spojenie so samotnými atrakciami robí z výletu bez auta reálnu možnosť.

Okrem prírodných a historických krás ako je Smolenický zámok, jaskyňa Driny, hradisko Molpír či Včelárska záhrada, ponúkajú Smolenice aj zážitky pre deti. Vďaka interaktívnej GPS hre so Srandoňom sa môžu ponoriť do miestnych legiend a hravou formou spoznávať históriu.

Objavujte Trnavský región

Smolenická fčela je súčasťou kooperačného projektu, ktorý sa uchádza o podporu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Spolupracujú na ňom KOCR Trnavský kraj a regionálne organizácie Trnava Tourism, Rezort Piešťany a Žitný ostrov – Csallóköz.

Na podobnom princípe funguje aj Krupanská fčela, ktorá počas mája a júna premáva medzi Trnavou a Dolnou Krupou. Návštevníci si tu môžu vychutnať anglický park, zrekonštruované sídlo Brunsvickovcov či historické Mauzóleum Chotekovcov.