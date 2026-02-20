Slovensko posilňuje spoluprácu so Severným Macedónskom, pomáha aj letecká linka do Skopje

Slovensko a Severné Macedónsko prehlbujú vzájomnú spoluprácu, pričom nové príležitosti sa otvárajú nielen v hospodárstve, ale aj v cestovnom ruchu. Podnikateľská misia do Severného Macedónska v dňoch 18. až 20. februára potvrdila rastúci záujem Slovenska o prehlbovanie hospodárskej spolupráce s týmto balkánskym partnerom, informuje Slovakia Travel.
Delegáciu Slovenskej republiky v Severnom Macedónsku viedol minister financií Ladislav Kamenický za účasti zástupcov viacerých rezortov, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Eximbanky a podnikateľského sektora. Súčasťou oficiálneho programu bol podpis memoranda o spolupráci v oblasti hospodárskeho rozvoja medzi SARIO a organizáciou Invest North Macedonia.
Severné Macedónsko predstavuje pre Slovensko menší, no dynamicky rastúci trh s výrazným potenciálom. „V minulom roku sme zaznamenali takmer 30-percentný medziročný nárast počtu turistov zo Severného Macedónska. Takmer 80 % z nich navštívilo Bratislavský kraj, priemerná dĺžka pobytu dosiahla 1,9 prenocovania. Tieto čísla naznačujú výrazný záujem cestovateľov zo Severného Macedónska o city break pobyty a business-related travel,“ priblížila vedúca Odboru stratégie a analýz Slovakia Travel Veronika Jendruch.
Letisko, ktoré rozdeľuje Andy: Bude kontroverzný projekt v Posvätnom údolí Inkov konečne dokončený?
Významný potenciál pre ďalší rozvoj obojsmerného cestovného ruchu podľa jej slov predstavuje priame letecké spojenie medzi Bratislavou a macedónskym Skopje, ktoré prevádzkuje Wizz Air. Od marca 2026 je navyše plánované otvorenie novej linky medzi Bratislavou a macedónskym mestom Ohrid, považovaným za jeden z turistických klenotov Balkánu.
Zahraničná klientela tvorí približne 40 percent všetkých hostí slovenských hotelov a penziónov a predstavuje dôležitý pilier stability a ďalšieho rozvoja sektora. „Podnikateľská misia potvrdila, že aj menšie trhy môžu predstavovať hodnotnú príležitosť pre diverzifikáciu príjazdového cestovného ruchu a budovanie trvalých partnerstiev,“ zhodnotil generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.