Rodinný výlet: Zažite strašidelnú jeseň na zámku

Keď sa dni krátia, vietor šepká v korunách stromov a jesenná hmla zahalí nádherný areál zámku Schloss Hof, prichádza čas, keď sa história premení na tajomný príbeh, plný napätia, zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.
Strašidelná jeseň v prostredí magického zámku
Keď sa dni skracujú a nad zámockým parkom sa vznáša ranná hmla, Schloss Hof sa mení na miesto ako z rozprávky – alebo skôr zo strašidelnej legendy. Od 18. do 19. októbra a opäť od 25. októbra do 2. novembra sa koná obľúbené podujatie Strašidelná jeseň, ktoré je ideálne pre rodiny s deťmi aj milovníkov halloweenskej nálady.
Novinkou tohto ročníka je strašidelný svetelný park, kde sa návštevníci môžu prejsť medzi žiarivými figúrami, svetelnými sochami a mystickými bytosťami. Nechýba ani unikátna UV miestnosť, kde v zrkadlách odhalíte tajomnú krásu svojho halloweenskeho make-upu a užijete si neobyčajnú svetelnú šou.
Program je šitý na mieru celej rodine – od najmenších až po dospelých. Tešiť sa môžete na:
- strašidelné herné stanovištia a fotokútiky
- maľovanie na tvár, úpravu vlasov a halloweenske tetovania
- tvorivé dielne plné kreatívnych nápadov
- tradičné prehliadky zámku, kde sa možno odhalí tajomstvo princa Eugena
- vystúpenia kúzelníka Merlixa s jeho čarami a triky
Nechýba ani hádankový zošit pre malých dobrodruhov, ktorého sprievodcom je veselý oslík Lumi. Deti si môžu užiť aj jazdu na poníkoch, romantickú jazdu na koči či návštevu zámockého statku s milými zvieratkami.
A keď príde čas na oddych a dobré jedlo, reštaurácia Kräutergarten ponúkne špeciálne 3-chodové strašidelné menu, ktoré dotvorí atmosféru celého večera.
Zažite jedinečnú halloweensku rozprávku
„Strašidelná jeseň na zámku Schloss Hof“ je viac než len podujatie, je to nezabudnuteľná kombinácia svetla, histórie, tradícií a fantázie. Tento magický svet svetiel a strašidiel si zamilujú deti aj dospelí. Príďte a zažite jeseň tak, ako nikde inde, a to v objatí histórie, svetla a jesennej mágie.