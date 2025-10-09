Rodinný výlet: Zažite strašidelnú jeseň na zámku

Foto: ilustračné, Getty Images
Keď sa dni krátia, vietor šepká v korunách stromov a jesenná hmla zahalí nádherný areál zámku Schloss Hof, prichádza čas, keď sa história premení na tajomný príbeh, plný napätia, zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.

Strašidelná jeseň v prostredí magického zámku

Keď sa dni skracujú a nad zámockým parkom sa vznáša ranná hmla, Schloss Hof sa mení na miesto ako z rozprávky – alebo skôr zo strašidelnej legendy. Od 18. do 19. októbra a opäť od 25. októbra do 2. novembra sa koná obľúbené podujatie Strašidelná jeseň, ktoré je ideálne pre rodiny s deťmi aj milovníkov halloweenskej nálady.

Novinkou tohto ročníka je strašidelný svetelný park, kde sa návštevníci môžu prejsť medzi žiarivými figúrami, svetelnými sochami a mystickými bytosťami. Nechýba ani unikátna UV miestnosť, kde v zrkadlách odhalíte tajomnú krásu svojho halloweenskeho make-upu a užijete si neobyčajnú svetelnú šou.

Csm_vorderansicht_schloss_hof_2010__c__hertha_hurnaus__schloss_hof__1__9c8922bb6e.jpg
Foto: ilustračné, Getty Images

Miesto s bohatou históriou

Zámok Schloss Hof neponúka len sezónne podujatia, ale je aj významnou historickou pamiatkou s koreňmi v období baroka. Tento rozsiahly barokový komplex bol vybudovaný v 18. storočí ako vidiecke sídlo princa Eugena Savojského, jedného z najvýznamnejších vojvodcov habsburskej monarchie.

Neskôr ho zdedila Mária Terézia, ktorá zámok zveľadila a rozšírila. Svojou architektúrou, záhradami a statkom dodnes odráža veľkoleposť cisárskej éry. Dnes je Schloss Hof obľúbeným miestom výletov pre rodiny, milovníkov histórie aj kultúrnych zážitkov  a podujatie „Strašidelná jeseň“ len podčiarkuje jeho jedinečnú atmosféru.

Hof Castle
Foto: ilustračné, Getty Images
Zabavia sa všetky vekové kategórie!

Program je šitý na mieru celej rodine – od najmenších až po dospelých. Tešiť sa môžete na:

  • strašidelné herné stanovištia a fotokútiky
  • maľovanie na tvár, úpravu vlasov a halloweenske tetovania
  • tvorivé dielne plné kreatívnych nápadov
  • tradičné prehliadky zámku, kde sa možno odhalí tajomstvo princa Eugena
  • vystúpenia kúzelníka Merlixa s jeho čarami a triky

Nechýba ani hádankový zošit pre malých dobrodruhov, ktorého sprievodcom je veselý oslík Lumi. Deti si môžu užiť aj jazdu na poníkoch, romantickú jazdu na koči či návštevu zámockého statku s milými zvieratkami.

A keď príde čas na oddych a dobré jedlo, reštaurácia Kräutergarten ponúkne špeciálne 3-chodové strašidelné menu, ktoré dotvorí atmosféru celého večera.

Celebrating Día de los Muertos with family in creative Halloween costumes
Foto: ilustračné, Getty Images

Zažite jedinečnú halloweensku rozprávku

Strašidelná jeseň na zámku Schloss Hof“ je viac než len podujatie, je to nezabudnuteľná kombinácia svetla, histórie, tradícií a fantázie. Tento magický svet svetiel a strašidiel si zamilujú deti aj dospelí. Príďte a zažite jeseň tak, ako nikde inde, a to v objatí histórie, svetla a jesennej mágie.

Csm_2025 sh gruseligerherbst _c_skb herthahurnaus _c_mkillumination _c_freepik_web_b0441fe71e.jpg
Foto: Schlosshof
