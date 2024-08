Objavte čaro Luhačovíc: 5 dôvodov, prečo navštíviť kúpeľné mesto

Kúpele Luhačovice, perla juhovýchodnej Moravy, láka návštevníkov jedinečnou kombináciou prírodných krás, historických stôp a moderného komfortu. Toto malebné mestečko, obklopené panenskou prírodou a vybavené špičkovými kúpeľnými službami, je ideálnym miestom na oddych a relax. Máme päť dôvodov, prečo by ste tu mali stráviť ďalšiu dovolenku alebo predĺžený víkend.

Foto: Kúpele Luhačovice

Sila liečivých prírodných prameňov

V Luhačoviciach sa nachádza niekoľko liečivých prameňov, ktoré vynikajú jedinečným zložením minerálov a vysokým obsahom oxidu uhličitého. Najznámejšiu Vincentku vypínajúcu sa na Kúpeľnom námestí môžete ochutnať v sále Vincentka. Je známa svojimi priaznivými účinkami na dýchacie cesty a tráviaci systém, ale je tiež ideálnou voľbou pre posilnenie ľudského zdravia a vitality. Na prechádzkach určite nevynechajte ani ďalšie voľne prístupné pramene ako Ottovka, Nový Jubilejní, Dr. Šťastnýho alebo Aloiska. Všetky sú súčasťou kúpeľných pitných kúr a ak ich ochutnáte, zistíte, že každá jar chutí trochu inak.

Foto: Kúpele Luhačovice

Historický šarm a moderný komfort

Ubytovať sa môžete v Jurkovičovom dome, ktorý stojí v srdci kúpeľov hneď vedľa kolonády. Hotel v ľudovom secesnom štýle je jedným z hlavných symbolov kúpeľného komplexu Luhačovice, kde je aj po viac ako sto rokoch viditeľná nezmazateľná stopa „básnika dreva“ slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Okrem toho si pod jednou strechou užijete gastronomické a kúpeľné služby. Ak dávate prednosť wellness pobytu, nechajte sa rozmaznávať vo štvorhviezdičkovom hoteli Alexandria Spa & Wellness. Očarí vás najväčšie luhačovické wellness centrum v štýle starovekého Ríma či terasové vírivky inšpirované plavbami Alexandra Veľkého. Ak si nenecháte ujsť návštevu francúzskej reštaurácie a ochutnáte niektorú z českých či svetových špecialít, okrem prvotriednej starostlivosti zažijete aj gurmánsky zážitok.

Foto: Kúpele Luhačovice

Pre milovníkov architektúry

Jedným z hlavných dôvodov, prečo mesto priťahuje návštevníkov z rôznych častí sveta, je jeho nezvyčajná architektúra. Môžete obdivovať niekoľko architektonických štýlov súčasne! Najvýznamnejším z nich je bezpochyby súbor stavieb od architekta Dušana Jurkoviča, typický farebnými maľbami. Medzi jeho skvosty patrí okrem Jurkovičovho domu napríklad hotel Jestřábí, vila Vlastimila či Chaloupka. Hlavné budovy v centre kúpeľov sa prelínajú so štylisticky rôznorodou koncepciou, sú to diela rôznych autorov, no aj tak možno vystopovať výraznú klasicistickú tendenciu. Za obdivovanie však stoja aj typické domy v alpskom štýle ako Vila Pod lipami alebo Vila Alpská růže. Symbióza rôznych znakov dokonca zabezpečila, že oblasť bola nominovaná na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Znovuzrodené klenoty kúpeľného priemyslu

Počas návštevy by ste si určite nemali nechať ujsť prehliadku novo zrekonštruovaných Sun Spa a Vodoliečebného ústavu, ktorý sa nachádza na konci kúpeľného parku. Unikátne diela Dušana Jurkoviča, dokončené na jar tohto roku, vás pozývajú na spoznávanie bohatej histórie. Do hĺbky spoznáte napríklad život skladateľa Leoša Janáčka, vypočujete si jeho hudbu alebo si pozriete záznam hlaholskej omše. Uvidíte aj autentický model komplexu z roku 1910, alebo preskúmate artefakty, vrátane tých z pôvodného mlyna, na mieste ktorého bol komplex postavený, a oveľa viac. Záver prehliadky môžete stráviť v pokojnej časti oddychovej miestnosti Dušana Jurkoviča alebo si oddýchnuť pri vonkajšom okrasnom biotope.

Kultúra a príroda v okolí

Medzi obľúbené turistické ciele patrí napríklad Luhačovická priehrada, ktorá je s kúpeľným mestom spojená Jurkovičovou alejou. Po ceste k priehrade nájdete miesta na odpočinok, športoviská a rôzne občerstvenie. Nudiť sa určite nebudete ani v prípade, že pôjdete mimo kúpeľného mesta. V neďalekom Zlíne môžete navštíviť Pamätník Tomáša Baťu a pripomenúť si osobnosť československého podnikateľa, ktorý vyrábal topánky pre celý svet. Za návštevu určite stojí krásna Zlínská zoologická záhrada, jedna z najvyhľadávanejších zoologických záhrad v Českej republike, kde môžete pozorovať rôzne exotické zvieratá alebo dokonca hladiť a kŕmiť rejnoky. V areáli zoologickej záhrady sa nachádza aj hrad Lešná, postavený koncom 19. storočia. Luhačovice sú známe aj pestrým programom kultúrnych podujatí, vrátane pravidelných koncertov, výstav, divadelných predstavení a tradičných slávností.

Foto: Kúpele Luhačovice

TIP: Dni slovenskej kultúry organizované spoločnosťou Lázně Luhačovice, a.s. sú každoročným podujatím. 12. ročník začína vo štvrtok 5. septembra, tak neváhajte prísť!

Predbežný program akcie:

