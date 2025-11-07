Morava v novembri: 5 overených miest, ktoré stoja za návštevu počas jesene

Hoci Morava býva najčastejšie spájaná s letnými festivalmi a vinobraním, aj november má čo ponúknuť. Turistické miesta sa vyprázdnia, príroda stíchne a krajina získa úplne iný charakter. Jesenné výlety po Morave sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú pokoj, menej ľudí a autentickejšiu atmosféru. V tomto článku nájdeš päť lokalít, ktoré sa oplatí navštíviť počas neskorej jesene – od vinárskych miest, cez jaskyne až po horské túry.
1. Mikulov a Pálava
Mikulov je malé historické mestečko pri hraniciach s Rakúskom. V novembri je tu pokoj, minimálne množstvo turistov a dobrá príležitosť na kľudné prechádzky. V meste nájdeš barokový zámok, kostol sv. Anny, židovskú štvrť a príjemné kaviarne alebo vinárne. Môžeš vystúpiť na Svatý kopeček, odkiaľ je výhľad na celé okolie.
Okolitá Pálava je vhodná na turistiku – obľúbené trasy vedú k Sirotčiemu hrádku alebo na vrch Děvín. Počasie býva chladné, ale na jeseň je stále príjemné na vonkajšie aktivity.
2. Lednicko-valtický areál
Lednice a Valtice sú známe vďaka zámkom a rozľahlému krajinnému parku, ktorý patrí do UNESCO. V novembri je síce väčšina interiérov zatvorená, no vonkajšie areály ostávajú voľne prístupné. V Ledniciach sa oplatí prejsť okolo zámku, pozrieť si minaret a prejsť sa parkom k Janovmu hradu.
Ak je počasie priaznivé, dá sa stále bicyklovať alebo sa prejsť k rybníkom. Valtice ponúkajú salón vín, kde je možné ochutnať vzorky najlepších moravských vín. Návšteva areálu je ideálna na kľudný deň bez väčších davov.
3. Moravský kras a Macocha
Moravský kras je oblasť plná jaskýň, lesov a krasových útvarov. Najznámejším miestom je priepasť Macocha, ktorá sa dá pozorovať z hornej a dolnej vyhliadky. Punkevní jaskyne sú otvorené celoročne a ponúkajú prehliadku so sprievodcom vrátane plavby po podzemnej rieke.
V novembri je v oblasti menej návštevníkov, takže si zážitok vychutnáš bez čakania. V okolí sa dá ísť aj na pešiu túru po dolinách, ako napríklad Suchý žleb. Nezabudni si vziať teplé oblečenie, pretože v jaskyniach je stála nízka teplota.
4. Lysá hora a Beskydy
Beskydy sú horské pohorie na severovýchode Moravy, kde sa nachádza aj najvyšší vrch Moravy – Lysá hora (1323 m). V novembri tu býva chladno, ale pre skúsených turistov je výstup stále prístupný. Najčastejšie sa vychádza z Ostravice, čo trvá približne 3 hodiny.
Na vrchole je chata, kde sa dá občerstviť. Mimo hlavnej sezóny tu nie je veľa ľudí. Oblasť Pusteven a Radhošťa je zaujímavá aj architektonicky – nájdeš tu stavby od Dušana Jurkoviča a sochu Radegasta. Pustevny sú dostupné lanovkou alebo autom. Celá oblasť je vhodná na jesennú turistiku.
5. Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov je menšie mesto pod Beskydami, známe najmä svojím skanzenom – Valašské múzeum v prírode. V novembri býva otvorené, hoci v obmedzenom režime, a vďaka menšiemu počtu návštevníkov máš priestor si ho pokojne prezrieť.
Nachádzajú sa tu tri časti – Drevené mestečko, Valašská dedina a Mlynská dolina. Každá z nich ukazuje spôsob života v minulosti na Valašsku. Okrem toho sa v meste nachádzajú reštaurácie s tradičnými jedlami ako kyselica, halušky a valašské frgále. Rožnov je dobrým východiskovým bodom aj pre výlety do Beskýd.