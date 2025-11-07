Morava v novembri: 5 overených miest, ktoré stoja za návštevu počas jesene

Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Slovensko Cestovanie z lokality Slovensko

Hoci Morava býva najčastejšie spájaná s letnými festivalmi a vinobraním, aj november má čo ponúknuť. Turistické miesta sa vyprázdnia, príroda stíchne a krajina získa úplne iný charakter. Jesenné výlety po Morave sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú pokoj, menej ľudí a autentickejšiu atmosféru. V tomto článku nájdeš päť lokalít, ktoré sa oplatí navštíviť počas neskorej jesene – od vinárskych miest, cez jaskyne až po horské túry.

1. Mikulov a Pálava

Mikulov je malé historické mestečko pri hraniciach s Rakúskom. V novembri je tu pokoj, minimálne množstvo turistov a dobrá príležitosť na kľudné prechádzky. V meste nájdeš barokový zámok, kostol sv. Anny, židovskú štvrť a príjemné kaviarne alebo vinárne. Môžeš vystúpiť na Svatý kopeček, odkiaľ je výhľad na celé okolie.

Okolitá Pálava je vhodná na turistiku – obľúbené trasy vedú k Sirotčiemu hrádku alebo na vrch Děvín. Počasie býva chladné, ale na jeseň je stále príjemné na vonkajšie aktivity.

Mikulov - a baroque gem in the Czech Republic.A beautiful town surrounded by vineyards.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

2. Lednicko-valtický areál

Lednice a Valtice sú známe vďaka zámkom a rozľahlému krajinnému parku, ktorý patrí do UNESCO. V novembri je síce väčšina interiérov zatvorená, no vonkajšie areály ostávajú voľne prístupné. V Ledniciach sa oplatí prejsť okolo zámku, pozrieť si minaret a prejsť sa parkom k Janovmu hradu.

Ak je počasie priaznivé, dá sa stále bicyklovať alebo sa prejsť k rybníkom. Valtice ponúkajú salón vín, kde je možné ochutnať vzorky najlepších moravských vín. Návšteva areálu je ideálna na kľudný deň bez väčších davov.

Aerial view of Minaret and Lednice castle park, Czech republic, UNESCO
An aerial view of Minaret and Lednice castle park, Czech republic, UNESCO

3. Moravský kras a Macocha

Moravský kras je oblasť plná jaskýň, lesov a krasových útvarov. Najznámejším miestom je priepasť Macocha, ktorá sa dá pozorovať z hornej a dolnej vyhliadky. Punkevní jaskyne sú otvorené celoročne a ponúkajú prehliadku so sprievodcom vrátane plavby po podzemnej rieke.

V novembri je v oblasti menej návštevníkov, takže si zážitok vychutnáš bez čakania. V okolí sa dá ísť aj na pešiu túru po dolinách, ako napríklad Suchý žleb. Nezabudni si vziať teplé oblečenie, pretože v jaskyniach je stála nízka teplota.

Stepmother Gorge
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

4. Lysá hora a Beskydy

Beskydy sú horské pohorie na severovýchode Moravy, kde sa nachádza aj najvyšší vrch Moravy – Lysá hora (1323 m). V novembri tu býva chladno, ale pre skúsených turistov je výstup stále prístupný. Najčastejšie sa vychádza z Ostravice, čo trvá približne 3 hodiny.

Na vrchole je chata, kde sa dá občerstviť. Mimo hlavnej sezóny tu nie je veľa ľudí. Oblasť Pusteven a Radhošťa je zaujímavá aj architektonicky – nájdeš tu stavby od Dušana Jurkoviča a sochu Radegasta. Pustevny sú dostupné lanovkou alebo autom. Celá oblasť je vhodná na jesennú turistiku.

Lysá hora, the highest mountain of the Moravian Silesian Beskids as seen from Malá Prašivá
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

5. Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov je menšie mesto pod Beskydami, známe najmä svojím skanzenom – Valašské múzeum v prírode. V novembri býva otvorené, hoci v obmedzenom režime, a vďaka menšiemu počtu návštevníkov máš priestor si ho pokojne prezrieť.

Spring color dry forest with path under Radhost hill in Beskydy mountains
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Nachádzajú sa tu tri časti – Drevené mestečko, Valašská dedina a Mlynská dolina. Každá z nich ukazuje spôsob života v minulosti na Valašsku. Okrem toho sa v meste nachádzajú reštaurácie s tradičnými jedlami ako kyselica, halušky a valašské frgále. Rožnov je dobrým východiskovým bodom aj pre výlety do Beskýd.

Okruhy tém: Česko Jeseň Morava Turistika Výlety
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk