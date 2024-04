Liptovská Mara je pripravená na turistov. Vytiahli z nej 150 vriec odpadu

Na Liptove sa vrhli do príprav na letnú sezónu. Začali s čistením brehov Liptovskej Mary, ktorú domáci nazývajú aj Liptovským morom. Do zberu sa zapojilo viac ako 130 ľudí. Svoje špeciálne miesto mali medzi dobrovoľníkmi aj študenti z dvoch liptovskomikulášskych škôl, ktorí pravidelne podporujú túto akciu. Počas dňa dokopy vyzbierali až 150 vriec separovaného odpadu. Liptov je opäť o niečo viac pripravený na leto a rezervácie na letnú sezónu môžu začať. Zber pokračuje individuálne aj počas víkendu.

„Envirodeň má už desať rokov a som na to hrdý. Na začiatku sme boli len hŕstkou nadšencov a v posledných rokoch je to hromadné podujatie a teší ma aj záujem mladej generácie, ktorá dáva nádej, že nám vyrastú ľudia, ktorí prírodu vnímajú s rešpektom a vedome ju neznečisťujú,“ povedal spoluorganizátor, dobrovoľný strážca prírody a prevádzkovateľ Koliby Gréta Anton Považský. Zber bol realizovaný koordinovane v spolupráci so Strážou prírody TANAP, ktorá určila lokality aj zmapovala stav znečistenia a na mieste aj usmerňovala dobrovoľníkov. Zber sme realizovali separovane a to na sklo, plast a komunálny odpad. Dokopy sa nám podarilo vyzbierať až 150 vriec, čo opäť naznačilo, že sa situácia zlepšuje, keďže v minulom roku ich bolo až 180. Individuálne sa môže cez víkend zapojiť do zberu aj verejnosť – vrecia na odpad, rukavice aj výborný guláš ako odmena máme pripravené,“ doplnil spoluorganizátor, dobrovoľný strážca prírody a prevádzkovateľ Koliby Gréta Anton Považský. Skvelý guláš ponúkaný ako poďakovanie v Kolibe Gréta v Liptovskej Sielnici je už tradíciou, na ktorú sa dobrovoľníci vždy tešia.

Najväčší podiel odpadu predstavovali naplaveniny a tiež odpad z nelegálne založených skládok, ktoré vytvorili niektorí nezodpovední rybári. Najviac prekvapila čistotou ikonická lokalita okolie Marského kostolíka. Liptovská oblastná organizácia cestovného ruchu tu pred rokom pristúpila ku komplexnej obnove verejného priestoru, ktorý sa jej podarilo získať do nájmu. Pribudli lavičky, stojany na bicykle aj infopoint so zastávkou novej tematickej cyklotrasy. Zároveň v ochrannej zóne zamedzili parkovaniu áut a karavanov. Toto miesto bolo čisté a odpad sa tu vo väčšej miere nevytváral. Dobrovoľníci v lokalite orezali najmä staršie kroviny. Od zajtra zber pokračuje individuálne.

„Toto podujatie je pre nás aj signálom, že predaj letných dovoleniek na Liptove začal a je rozbehnutá aktívna príprava na leto. Ide o veľmi dôležitú sezónu, kedy nás pre množstvo atrakcií, športové vyžitie, Liptovskú Maru aj nádhernú prírodu okolo nej navštevujú najmä rodiny s deťmi a aktívni ľudia. O to viac som vďačná každej ruke, ktorá pomohla a ešte aj počas víkendu pomôže s čistením brehov nášho „Liptovského mora“,“ uzavrela riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV spolufinancuje podujatie Envirodeň aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vo výške 500,- eur.

