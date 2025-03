Letisko v Bratislave štartuje letnú sezónu: Aké nové linky pribudli?

Na Letisku M. R. Štefánika začína letný letový poriadok. Čaká nás 6 nových liniek, návrat spojenia s Poľskom, úplne nový dopravca a atraktívne dovolenkové destinácie naprieč Európou.

Kam vás odvezú nové linky?

Už túto nedeľu, 30. marca, sa na bratislavskom letisku mení nielen čas, ale aj cestovateľská mapa. Letný letový poriadok štartuje vo veľkom štýle – s novými pravidelnými linkami do Kodane, Gdanska, Bari, Milána, Zadaru aj na grécky Skiathos. Prvé lietadlá odlietajú do Bari a Milána už v nedeľu, linka do Gdanska sa otvorí o dva dni neskôr, 1. apríla.

„Bratislava získava po siedmich rokoch opäť priame letecké spojenie s Poľskom, s krásnym mestom Gdansk. Z talianskych miest sú novinkami lety Ryanairu do Bari a na hlavné milánske letisko Malpensa. Od júna pribudnú nové sezónne pravidelné lety do Chorvátska, konkrétne do Zadaru, a na grécky ostrov Skiathos, rovnako s Ryanair. Koncom júna privítame na letisku nového leteckého dopravcu Norwegian, s ktorým prinesieme cestujúcim priame lety do Kodane,“ uviedol generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.

Chorvátsko ešte dostupnejšie

Milovníci Jadranu si môžu vychutnať nové lety do Zadaru – obľúbeného prímorského mesta neďaleko Makarskej riviéry. Sezónna linka Ryanairu bude k dispozícii od júna do septembra, rovnako ako spojenie na malebný ostrov Skiathos v Grécku. Cestovné kancelárie navyše ponúkajú lety aj na chorvátsky Brač.

Nový hráč na bratislavskom nebi, spoločnosť Norwegian, spustí od 28. júna pravidelné lety do Kodane. Lietať sa bude dvakrát týždenne a cestujúci tak získajú priame spojenie do dánskeho hlavného mesta po viac než dekáde.

Objavujte Creme de la creme Stredozemného mora

Pegasus Airlines posilňuje spojenie s Tureckom. K celoročnej linke do Istanbulu (Sabiha Gökçen) pridáva od apríla aj obľúbenú Antalyu, pričom v letných mesiacoch navýši frekvenciu až na štyri lety týždenne. Z Istanbulu je možné pohodlne prestúpiť do ďalších tureckých miest či na Blízky východ.

Ryanair navyšuje počet letov do Alghera na Sardínii na sedem týždenne – denne tak budete môcť štartovať priamo do srdca stredomorského leta. Sardínia sa tak zaraďuje medzi top destinácie tohto leta, hneď po tureckej Antalyi, egypťanskej Hurghade, Cypre a bulharskom Burgase.

Aj český dopravca Smartwings prichádza s bohatou ponukou. Od júna do septembra bude lietať z Bratislavy na Rodos, Krétu, Korfu, Zakynthos, Malorku, Larnaku, Burgas a ešte do mája aj do Dubaja. Lety sú otvorené aj pre individuálnych cestujúcich mimo balíčkov cestoviek.

Ryanair drží prvenstvo

Z Bratislavy sa bude počas leta lietať s 39 pravidelnými linkami do 36 destinácií v 17 krajinách. Šesť dopravcov – Ryanair, Pegasus Airlines, Wizz Air, Smartwings, Norwegian a Air Cairo – prinesie široký výber spojení, pričom Ryanair dominuje s 24 linkami a piatimi čerstvými novinkami: Bari, Miláno-Malpensa, Gdansk, Zadar a Skiathos.

Lety do Británie? Len s elektronickým povolením

Od 2. apríla 2025 sa pri letoch do Spojeného kráľovstva zavádza nová povinnosť – cestujúci budú musieť získať elektronickú cestovnú autorizáciu (ETA) najneskôr tri pracovné dni pred odletom. Bez nej nebude možné vycestovať. Z Bratislavy sa lieta do Londýna (Stansted, Luton), Manchesteru, Edinburghu a Leedsu-Bradford.

Cestovky rozširujú ponuku

V letnej sezóne zabezpečia cestovné kancelárie lety do 43 destinácií v 16 krajinách. Medzi novinky patria Alanya a Dalaman v Turecku, Atény, egyptská Káhira (Ain Sokhna s CK Hydrotour) a El Alamein. Počet charterových dopravcov stúpa na štrnásť, pričom medzi nimi pribudnú nové mená ako Air Nostrum a Electra Airways.

Dokedy bude letný poriadok platiť?

Letný letový poriadok Letiska M. R. Štefánika bude platiť od 30. marca do 25. októbra 2025 a sľubuje, že tohtoročné leto z Bratislavy bude rýchlejšie, dobrodružnejšie a dostupnejšie než kedykoľvek predtým.