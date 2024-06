Kúpeľné leto na Liptove odštartuje Dara Rolins

Už tento piatok štartuje Lúčanské kúpeľné leto. Hviezdou otváracieho podujatia bude Dara Rolins. Lúčanské kúpeľné leto je sériou podujatí, ktoré prinášajú do kúpeľov Lúčky zážitky vo forme mnohých kultúrnych vystúpení, koncertov, divadelných predstavení až po premietanie filmov v kine. Hostia prichádzajúci na dolný Liptov si tak okrem nádhernej prírody Liptova, liečebných procedúr a oddychu v liečivej vode termálnych prameňov vychutnajú počas letných mesiacov aj zábavu a kultúru.

Liptov je nesmierne bohatý na termálne aj minerálne pramene. Skutočným prameňom zdravia na Liptove sú Kúpele Lúčky. Stali sa obľúbeným miestom dovolenkárov. „Lúčanské kúpeľné leto je pre našich hostí tradíciou, ktorú očakávajú, lebo im spríjemňuje letný pobyt v kúpeľoch. Každoročne sa snažíme pripraviť program, ktorý našich hostí zaujme a zabaví. Veľmi obľúbené sú podujatia práve pod holým nebom. To najväčšie nás čaká už tento piatok a to otvorenie letnej kúpeľnej sezóny na Liptove, kde už tradične býva skvelá atmosféra,“ uviedla riaditeľka Kúpeľov Lúčky Silvia Zacharová. Otvorenie Lúčanského kúpeľného leta bude v piatok 14. júna so začiatkom o 16-tej hodine v areáli Kúpeľov Lúčky.

Foto: Slovakia Travel

Otvorenie letnej sezóny bude sprevádzať zábava, koncerty, občerstvenie, atrakcie pre deti aj rôzne stánky. Lúčanské kúpeľné leto začne požehnaním tunajších liečivých prameňov. Zábavu rozprúdi koncert kapely Ščamba, neskôr sa predstaví energická bubnová show CAMPANA BATUCATA. Večer bude patriť hviezde veľkého formátu. Bude ňou famózna diva, ktorá má neuveriteľnú energiu a neustálu mladosť, skvelá Dare Rolins. Predstaví sa svojimi známymi hitmi aj spolu s tanečnou skupinou.

„Na koncert Dary Rolins sme všetci veľmi zvedaví a dúfame, že aj vďaka nej bude táto akcia opäť nezabudnuteľným letným zážitkom. Vstup na podujatie je bezplatný a všetci sa môžu tešiť aj na tombolu s výbornými cenami. O občerstvenie a zábavu až do noci je samozrejme postarané,“ dodala Iveta Huntošová, kultúrna referentka Kúpeľov Lúčky.

Foto: Slovakia Travel

„Kúpele Lúčky sú zasadené v nádhernej časti Liptova. Obkolesujú ich hory a vďaka minerálnym liečivým prameňom prinavracajú zdravie. Už dávno nie sú len doménou pacientov, navštevujú ich aj zdraví ľudia, ktorí pochopili, že prevencia je určite lepšia ako liečba a dokonca prichádzajú aj rodiny s deťmi. Aj preto k pobytu v kúpeľoch patria aj rôzne programy a akcie či výlety do okolia,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Počas letnej sezóny kúpele ponúkajú hosťom podujatia v kúpeľnom parku s hudobným altánkom. Veľmi obľúbeným je aj letné kino, ktoré počas priaznivého počasia spríjemní letný večer snáď každému. Aktívni kúpeľní hostia si budú môcť vo voľnom čase zacvičiť jogu alebo si spríjemniť popoludnie pri relaxačnom maľovaní obrazov.

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV financuje podujatia Lúčanského kúpeľného leta aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vo výške 15 000,- eur.

