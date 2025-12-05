Lyžovačka na Slovensku: Kam na skialp? Máme TOP zimné trasy

Začiatok decembra 2025 priniesol na slovenské hory okrem snehu aj výrazné výkyvy počasia. Prudké oteplenie, dážď a silný vietor spôsobili zhoršenie snehovej stability a zvýšili lavínové riziko, najmä vo vyšších nadmorských výškach. Napriek tomu sa dá aj v týchto podmienkach vyraziť na skialpinistickú túru, stačí si vybrať vhodnú trasu, rešpektovať terén a dodržať základné pravidlá bezpečnosti.
Aká je aktuálna lavínová situácia?
Podľa najnovšieho lavínového bulletinu z portálu laviny.sk je aktuálne v slovenských pohoriach zvýšené lavínové nebezpečenstvo.
Hlavným problémom je mokrý sneh, ktorý v dôsledku dažďa a oteplenia stráca svoju súdržnosť. Osobitne rizikové sú severne orientované svahy nad 1800 m n. m., kde sa ešte pred niekoľkými dňami nachádzal prachový sneh, ktorý teraz vlhne a stáva sa nestabilným. V najvyšších polohách Tatier sa kvôli silnému vetru navyše vytvárajú snehové dosky a vankúše, ktoré môžu samovoľne uvoľniť lavínu.
Južne orientované svahy naopak vykazujú znaky stabilizácie, najmä tam, kde je sneh sadnutý a ubitý vetrom. Snehová pokrývka v pásme lesa je síce mokrá, no riziko lavín je tu nižšie. Z tohto dôvodu odporúčame obmedziť sa na trasy do 1800 m n. m., ktoré vedú po miernom teréne, v pásme lesa, alebo v južných orientáciách, kde je stabilita snehu výrazne vyššia.
TOP trasy nájdete tu
1. Krížna z Tureckej (Veľká Fatra, 1574 m n. m.)
Výstup na Krížnu z obce Turecká je v aktuálnej situácii veľmi vhodnou voľbou. Trasa vedie prevažne po južnom svahu, ktorého snehová pokrývka je už sadnutá a stabilizovaná. Výstup prebieha po turistickej trase cez otvorené lúky a lesy bez technicky náročných alebo exponovaných úsekov.
Krížna je zároveň ideálnym cieľom pre pokojnú túru – výhľady z vrcholu sú nádherné aj v zime, a terén dovoľuje bezpečný zjazd. Odporúča sa však sledovať vývoj počasia, pretože aj táto lokalita môže byť ovplyvnená dažďom, najmä vo vyšších častiach.
2. Trangoška – Kosodrevina (Nízke Tatry, do 1800 m n. m.)
V oblasti Nízkych Tatier odporúčame obmedziť sa na južné prístupy po upravených trasách, najmä po zjazdovke z Trangošky smerom ku Kosodrevine. Výstup je možný po kraji zjazdovej trate, čo znižuje riziko lavín prakticky na minimum.
Výšľap vedie až k hranici 1800 m n. m., čo je zároveň horná hranica bezpečného pásma v aktuálnych podmienkach. Nad touto výškou už hrozia vetrom naviate snehové dosky a vankúše, preto dôrazne neodporúčame pokračovať na Chopok alebo hrebeň. Lokalita je ideálna na kratšiu túru alebo tréningový výšľap.
3. Žiarska dolina po chatu (Západné Tatry, do 1300 m n. m.)
Obľúbená Žiarska dolina ponúka možnosť skialpinistickej túry v lavínovo bezpečnom prostredí. Výstup po lesnej ceste k Žiarskej chate neobsahuje žiadne exponované miesta ani strmé svahy. Sneh v tejto oblasti je síce mokrý, no stabilný.
Odporúčame výstup ukončiť pri Žiarskej chate, kde je možné sa občerstviť, prípadne získať aktuálne informácie od personálu. Pokračovanie nad chatu – smerom na Baranec, Smutné sedlo alebo Tri kopy – je momentálne nevhodné a nebezpečné.
4. Kôprová dolina – dolná časť (Vysoké Tatry, do 1500 m n. m.)
Kôprová dolina je jednou z mála tichých a menej frekventovaných tatranských dolín, kde sa aj za zhoršených podmienok dá absolvovať bezpečný výšľap. Dolná časť trasy, z Troch studničiek smerom do doliny, vedie po miernom, širokom teréne bez rizikových zón.
Dolina ponúka krásny vizuálny zážitok aj bez výstupu na štíty. Výšľap odporúčame ukončiť najneskôr pri výške 1400–1500 m n. m. Vyššie pasáže sú aktuálne silne ohrozené lavínami a sú nevhodné pre pohyb.
5. Chleb – len po hornú stanicu lanovky (Malá Fatra, do 1640 m n. m.)
V Malej Fatre je možný výstup zo Vrátnej doliny po trase lanovky na Chleb. Výhodou tejto trasy je dostupnosť, mierny sklon a orientácia, ktorá umožňuje sledovať podmienky v reálnom čase. Je potrebné dôsledne sa držať trasy lanovky a vyhnúť sa severným svahom a žľabom, ktoré sú momentálne veľmi nestabilné.
Výstup ukončite pri hornej stanici lanovky alebo v Snilovskom sedle. Pokračovanie po hrebeni sa neodporúča, keďže práve tam sa kvôli vetru a orientácii tvorí nebezpečný snehový prevej a dosky.
Pred každou túrou si overte…
- Aktuálnu lavínovú predpoveď na laviny.sk
- Predpoveď počasia a vietor
- Výstroj: lavínový vyhľadávač, sonda, lopatka, prilba, nepremokavé vrstvy, termoska
- Spojte sa s niekým, kto pozná terén alebo sleduje lokálne podmienky
Nepreceňujte sa. Aj menšia túra v stabilných podmienkach je hodnotnejšia ako rizikový výstup do exponovaného terénu.